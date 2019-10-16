المشدد 10 سنوات لعاطلين بتهمة السرقة بالإكراه فى الزاوية الحمراء

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 10 سنوات، بتهمة السرقة بالإكراه فى الزاوية الحمراء.

كشفت تحقيقات النيابة ان المتهم طارق.س و حسن.أ مسجل خطر سرقة المواطنين بالإكراه، حيث تم ضبط المتهم الأول أثناء هروبه برفقة المتهم الثاني مستقلًين دراجة بخارية، وذلك عقب قيامهم بسرقة هاتف محمول وحقيبة من رجل مسن بالإكراه بعد أن استغل تواجد المجنى عليه بمفرده فى أحد شوارع المنطقة، وقام المتهم الثانى بإشهار سلاح أبيض كان بحوزته "مطواة"، مهدده لاجباره على إعطائه متعلقاته ولاذا بالفرار.

وكان قسم شرطة الزاوية الحمراء تلقي بلاغا من المجني عليه سرقته بالاكراه .

وبتكثيف التحريات، تم التوصل للمتهمين وتعقب خط سيرهم تمكن ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة الأمنية المرافقة، من ضبطهما فتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة .