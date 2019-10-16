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المركزى الروسى يسك عملات تذكارية بمناسبة منتدى اقتصادى روسى أفريقى

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 12:11 م
المركزى الروسى يسك عملات تذكارية بمناسبة منتدى اقتصادى روسى أفريقى البنك المركزي الروسي
أ ش أ

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سك البنك المركزي الروسي عملات نقدية تذكارية بمناسبة انعقاد المنتدى الاقتصادي "الروسي الإفريقي" في مدينة سوتشي المطلة على البحر الأسود نهاية الشهر الجاري.

وأصدر المركزي الروسى - حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأربعاء - 5 آلاف قطعة فضية بهذه المناسبة بقيمة اسمية قدرها 3 روبلات.

ويتضمن الوجه الأمامي للعملة شعار الدولة الروسية، أما على الوجه الخلفي شعار القمة الروسية الأفريقية بألوان مختلفة، وينقسم وجه العملة الخلفي لقسمين، في الأعلى رسم لحدود روسيا أما في الجزء السفلي القارة الإفريقية.

وتستضيف سوتشي يومي 23 و24 أكتوبر الجاري فعاليات المنتدى الاقتصادي "الروسي الإفريقي"، بمشاركة العديد من المسئولين ورؤساء الدول والحكومات وممثلين عن القطاع الخاص.

ويعد المنتدى أكبر حدث في تاريخ العلاقات الروسية الأفريقية، حيث يساهم في تطوير مجالات التعاون بين روسيا والقارة السمراء في مختلف المجالات.


البنك المركزي الروسي

العلاقات الروسية الأفريقية

المنتدى الاقتصادي

أ ش أ

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