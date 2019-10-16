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المجلس التصديرى: المعرض الدولى للجلد يهدف لزيادة صادرات مصر للسوق الأفريقى

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 09:00 م
المجلس التصديرى: المعرض الدولى للجلد يهدف لزيادة صادرات مصر للسوق الأفريقى محمود سرج رئيس المجلس التصديري للجلود
كتب إسلام سعيد

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قال المهندس محمود سرج رئيس المجلس التصديري للجلود، إن المعرض الأفريقي الدولي للجلود يمثل خطوة هامة نحو وضع مصر علي خريطة المعارض العالمية للمنتجات الجلدية، مشيراً إلي أن قطاع الجلود في مصر قادر علي المنافسة بالأسواق العربية والأفريقية والأوروبية.
 
وأضاف خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم، أن المعرض سيتضمن مشاركة متميزة من جانب الدول الافريقية ويسهم في زيادة الصادرات للمنتجات الجلدية المصرية للسوق الأفريقي الضخم، مشيرا إلي أنه تم عمل حملات ترويجية للمعرض بكافة الدول الأفريقية.
 
وأكد المشاركون، أن معرض الجلود الأفريقى الدولى يعد الأول في قارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن المعرض مدعوم من المعرض الاسيوى الدولى للجلود والذى يعد المعرض الرائد في العالم لتجارة الجلود والذى تقوم شركة انفورما ماركتس بتنظيمه سنوياً بهونج كونج منذ أكثر من 30 عاماً 
 
وأضاف المشاركون، أن المعرض يعد منصة دولية سنوية تغطى سلسلة التوريد الكاملة لصناعة الجلود بقارتى افريقيا وأوروبا ومنطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن المعرض سيجعل من مصر محوراً تجاريا يربط المستثمرين والمصنعيين والموزعين بدول المنطقة 
 
 
 
 

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