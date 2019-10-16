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المتهمان بسرقة سيارة بالسيدة زينب يعترفان: بنخدر الضحايا

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 04:00 ص
المتهمان بسرقة سيارة بالسيدة زينب يعترفان: بنخدر الضحايا سرقة-أرشيفية
كتب سليم على

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كشفت تحقيقات نيابة السيدة زينب الجزئية، أن العاطلين المتهمين بسرقة سيارة من سائق بعد تخديره بدائرة القسم، سبق إتهامهما والحكم عليهما فى 35 قضية متنوعة، كما أمرت النيابة بسرعة التحريات حول المتهمين.

وكشفت تحقيقات النيابة، تلقى قسم شرطة السيدة زينب، بلاغا  من سائق بشركة سياحة بأنه اثناء توقفه بالسيارة قيادته "تابعة للشركة محل عمله" أمام أحد الفنادق بدائرة قسم شرطة قصر النيل، طلب منه شخصان لا يعلم بياناتهما، توصيلهما إلى إحدى الأماكن بنطاق محافظة الجيزة، وأثناء سيرهما تظاهر أحدهما بإصابته بحالة إعياء، وتوجه بهما إلى أحد المستشفيات بدائرة القسم، وعند وصولهم قاما بتخديره عن طريق مشروب يحتوى على مادة مخدرة أفقدته الوعى، وعقب إفاقته اكتشف سرقة السيارة قيادته، والهاتف المحمول الخاص به واتهمهما بسرقته.

 وأشارت التحقيقات، إلى أن التحريات أكدت صحة الواقعة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين مقيمين بدائرة مركز بنها بالقليوبية.

وعقب تقنين الاجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام وأمن القليوبية، تم إستهداف المذكورين وضبطهما اثناء تواجدهما بمسكنهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة، بأسلوب "التخدير"، تم بإرشادهما ضبط السيارة المستولى عليهما بمكان إخفائهما، وأنكرا سرقتهما للهاتف المحمول، بإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمان والسيارة وإتهماهما بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


مباحث القاهرة

جريمة سرقة

السيدة زينب

سرقة سيارة

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