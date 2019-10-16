المؤبد لعاطلين بتهمة جلب وترويج مخدر الهيروين فى الزاوية الحمراء

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، بمعاقبة عاطلين بالسجن المؤبد، وذلك بتهمة تكوين تشكيل عصابى للاتجار فى المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، حيث تم ضبط المتهمين وبحوزتهما كمية كبيرة من المواد المخدرة قبل ترويجها على عملائهما، فى الزاوية الحمراء.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، معلومات تفيد بقيام "مهدى.م" وشهرته فتله 34 سنة، بتكوين تشكيل عصابى مع شخص آخر يدعى " محمد.ف" وشهرته حسونه عاطل 28 سنه، حيث تخصص نشاطه فى جلب وتجارة المواد المخدرة من المحافظات إلى داخل محافظة القاهرة، متخذا من دائرة قسم الزاوية الحمراء مكانا له لتوزيع تجارته غير المشروعة، وبتكثيف التحريات، تأدت صحة المعلومات الواردة.

وبالتنسيق مع ضباط مباحث قسم شرطة الزازية الحمراء، وبعد استئذان النيابة العامة لضبط المتهم، وبأعداد الأكمنة اللازمة، نجحت القوة الأمنية من ضبط المتهم أثناء قدومه من إحدى المحافظات، وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الهيروين بلغت " 600 جرام من مخدر الهيروين "، مستقلا سيارة كانت بحوزته كان يقودها بصحبة المتهم الثانى، فتم اقتياده إلى القسم لاتخاذ الإجراءات القانوينة اللازمة، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة التى حالته لمحكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معهم، والتى أصدرت حكمها عليهما بالسجن المؤبد.