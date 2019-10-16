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اللغز فى سيارة بوتين..يظهر بها فى كل مكان تمتلك إمكانيات غواصة ودبابة

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 01:21 م
اللغز فى سيارة بوتين..يظهر بها فى كل مكان تمتلك إمكانيات غواصة ودبابة سيارة الرئيس الروسى تخرج من الطائرة
محمد عبد المجيد

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كل شىء متعلق بالرئيس الروسى فلاديمير بوتين يجذب اهتمام الجمهور بطريقة كبيرة على نطاق واسع من العالم.
 
سيارة الرئيس الروسى و طائرته خلال وصوله للسعودية
سيارة الرئيس الروسى و طائرته خلال وصوله للسعودية
 
و من أهم تلك الأشياء التى تجذب الأنظار للرئيس الروسى هى سيارته، و التى لا تفارقه أبدا خلال زياراته الخارجية للبلاد الأخرى، وتأتى سيارة بوتين، بقدرة دفاعية عالية تستطيع أن تواجه الهجمات النووية، وتتحول إلى غرفة عمليات تدير حربًا شاملة، بالإضافة إلى مواصفات غير مسبوقة على مستوى الرفاهية والفخامة والابتكار.
 
الرئيس الروسى بسيارته عقب وصوله للسعودية
الرئيس الروسى بسيارته عقب وصوله للسعودية
 
أستخدم الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، سيارته المدرعة التى تحمل أسم " أوروس ليموزين"، و التى صنعت بالكامل فى روسيا، لأول مرة خلال حفل تنصيبه رئيسا لروسيا عام 2018، بدلاً من سيارته المرسيدس ليبعث برسالة وطنية عن الاكتفاء الذاتى الروسى، وتطور صناعة السيارات فى بلاده، وتحمل السيارة رمز "كروتيج" الذى يعنى الحاشية أو الموكبا.
 
الرئيس الروسى بسيارته بقصر اليمامة
الرئيس الروسى بسيارته بقصر اليمامة
 
و تتمتع السيارة، بمحرك هجين V12 التيربو بـ 12 سلندر يعمل بشاحن توربينى بقوة 850 حصان تم تطويره بمساعدة شركة "بورش"، و مثبت على النوافذ الجانبية للسيارة شاشات خاصة تبث ما يحدث خارجها، حيث أن السبب فى ذلك البروتوكولات المعمول بها فى السيارات الرئاسية، و التى تفرض فى بعض الأحيان أن تكون ستائر النوافذ مغلقة، و يستطيع الراكب من خلالها مشاهدة كل شيء بالخارج على الشاشات المثبتة. 
 
الرئيس الروسى بسيارته بقصر اليمامة
الرئيس الروسى بسيارته بقصر اليمامة
 
 
السرعة القصوى لـ" أوروس ليموزين" تصل إلى 260 كيلو متر فى الساعة، وتتميز بناقل حركة أوتوماتك به 9 سرعات. 
 
الرئيس الروسى بسيارته بقصر الأمة بالإمارات
الرئيس الروسى بسيارته بقصر الأمة بالإمارات
 
و عن سبب تسمية السيارة بذلك الاسم، "أوروس" و التى تعتبر مشكلة من كلمتين، "اورم" ما يعنى الذهب بالروسية ، بالاضافة إلى الجزء التانى الذى يرمز إلى روسيا، وتحمل هوية تجمع بين سيارة "رولز رويس فانتوم" الإنجليزية الفارهة، وتاج الفخامة الألمانية "مرسيدس اس كلاس".
 
سيارة الرئيس الروسى بقصر الأمة بالإمارات
سيارة الرئيس الروسى بقصر الأمة بالإمارات
 
أما عن ما يميز تلك السيارة عن نظيراتها من السيارات الرئاسية فهو تدريعها، حيث يوجد بالسيارة كاسح للألغام، وجسم معدنى من الفولاذ مضاد للرصاصات، والصواريخ المحمولة كتفا. 
 
خلال زيارة الرئيس الروسى للإمارات اليوم
خلال زيارة الرئيس الروسى للإمارات
 
كما يمكن غمر السيارة بالكامل فى الماء، مع الحفاظ على سلامة من فيها، وتعمل على إطارات معززة بالصلب، لمنعها من الانزلاق، وتحتوى على كبسولة مدرعة لمقاومة الطلقات النارية، وانفجارات الألغام الأرضية، وبها نظام خاص للاتصالات مبنى بالكامل على الأقمار الصناعية، ما يجعلها على اتصال تحت أى ظرف.
 
جانب من إستقبال الرئيس الروسى بالإمارات
جانب من إستقبال الرئيس الروسى بالإمارات
 
كما تستطيع السيارة فى حالة وقوع هجوم كيماوى، أن تغلق نوافذها وتبقى لفترة طويلة تحت الماء، مثل الغواصة، وتتمتع بناقل حركة آلى، وتحتوى على تصفيح للدروع وشاسيه محسَّن للتصدى لتفجيرات القنابل، وتمت تغطية جسم السيارة بطبقة مدرعة بسمك 15 ملليمتراً مع هيكل مقوّى يضمن عدم انزلاق جسمها تحت الضغط، ومن الداخل تحتوى على أنواع كثيرة من الأسلحة المثبتة فى الأبواب.
 
سيارة فلاديمير بوتين بقصر الامة بالامارات
سيارة فلاديمير بوتين بقصر الامة بالامارات
 
وتتكون السيارة من 6 أبواب، ويبلغ وزنها 16 طنًا، وطولها حوالى 7 أمتار، كما أنها تتمتع بطبقة من التيتانيوم، وسقفها من الحديد الخالص، لدرجة أنه يستطيع تحمل وزن دبابة من طراز "تى 72"، كما يوجد داخل السيارة جميع المستلزمات المطلوبة، بما في ذلك حمام ودش للاستحمام، ومكتب مع مقسم هاتف، فيما يتم التحكم بها إلكترونيًا، سواء من الداخل أو الخارج، 
 
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أوروس ليموزين سيارة الرئيس الروسى
 
 

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فلاديمير بوتين

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