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الكهرباء توقع عقدا مع "سيمنز" لإنشاء محطتى رياح بقدرة 500 ميجا وات

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 07:00 ص
الكهرباء توقع عقدا مع "سيمنز" لإنشاء محطتى رياح بقدرة 500 ميجا وات محطات طاقة رياح
كتبت رحمة رمضان

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أكد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، أنه من المقرر أن توقع الشركة المصرية لنقل الكهرباء إتفاقية مع شركة سيمنس جاميسا، خلال الاسبوع المقبل، لشراء الطاقة المنتجة من محطات طاقة رياح بقدرة 500 ميجاوات.
 
وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مجلس الوزراء وافق على التعاقد مع سيمنز الألمانية لتنفيذ مشروعات لتوليد الكهرباء من طاقة رياح بقدرة 500 ميجاوات بنظام BOO،  بنفس الشروط التعاقدية لآخر مناقصة خاصة بمحطة رياح.
 
وأوضح المصدر أنه من الموقع أن تبلغ قدرة محطة  طاقة الرياح الأولى  180 ميجاوات، والثانية بقدرة 320 ميجاوات.
 
الجدير بالذكر أن استراتجية مصر  تستهدف توليد 20% من الشبكة القومية للكهرباء من الطاقة المتجددة بحلول عام 2022، ويبلغ إجمالى قدرة الشبكة الكهربائية  56 ألف ميجاوات.
 
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

طاقة الرياح

المصرية لنقل الكهرباء

اليوم السابع بلس

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