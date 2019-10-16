الكرملين يحذر من تأثير العدوان التركى على سوريا فى تدمير فرص الحل السياسى

كتب ـ محمد عبد العظيم

قال الكرملين اليوم الأربعاء إن العملية العسكرية التركية فى شمال شرق سوريا يجب ألا تضر بالعملية السياسية فى سوريا.

لكن ديمترى بيسكوف المتحدث باسم الكرملين قال فى مؤتمر صحفى عبر الهاتف إن موسكو تحترم فى الوقت نفسه حق تركيا فى الدفاع عن النفس.