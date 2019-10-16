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الكرملين يحذر من تأثير العدوان التركى على سوريا فى تدمير فرص الحل السياسى

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 11:44 ص
الكرملين يحذر من تأثير العدوان التركى على سوريا فى تدمير فرص الحل السياسى العدوان التركى على سوريا
كتب ـ محمد عبد العظيم

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قال الكرملين اليوم الأربعاء إن العملية العسكرية التركية فى شمال شرق سوريا يجب ألا تضر بالعملية السياسية فى سوريا.

لكن ديمترى بيسكوف المتحدث باسم الكرملين قال فى مؤتمر صحفى عبر الهاتف إن موسكو تحترم فى الوقت نفسه حق تركيا فى الدفاع عن النفس.

 

 

 

 

 


تركيا

اخبار تركيا

سوريا

العدوان التركى

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