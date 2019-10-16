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الكرملين: روسيا تسعى للتعاون وليس التنافس فى أفريقيا

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 03:03 م
الكرملين: روسيا تسعى للتعاون وليس التنافس فى أفريقيا دميترى بيسكوف
موسكو (أ ش أ)

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أكد المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميترى بيسكوف أن تنظيم بلاده لقمة مع الدول الأفريقية لا يعنى أنها تسعى للتنافس مع أوروبا والصين فى هذه القارة، مشيرا إلى أن موسكو ترغب فى التعاون مع البلدان الأفريقية وغيرها.

وردا على سؤال عما إذا كان عقد قمة روسيا والدول الأفريقية يعنى أن موسكو ستتنافس مع الدول الغربية والصين فى أفريقيا، قال بيسكوف - فى تصريح اليوم /الأربعاء/ - "إن الأمر لا يتعلق بالمنافسة، بل بالتعاون المفيد للطرفين.. لافتا إلى أن بلاده كانت حاضرة دائما فى أفريقيا لأنها قارة ذات أهمية بالغة".

وأضاف "روسيا لديها الكثير لتقدمة من حيث التعاون المفيد للدول الأفريقية، مشيرا إلى أن بلاده أقامت علاقة وثيقة جدا مع العديد من الدول الأفريقية".. موضحا أنه سيجرى تحديد عدد القادة الأفارقة بدقة الأسبوع المقبل، والذين سيحضرون القمة الروسية الأفريقية فى سوتشى يومى 23 و24 أكتوبر الجاري.

ومن المقرر أن تبحث القمة، التى تعقد برئاسة مشتركة للرئيسين المصرى والروسى عبد الفتاح السيسى وفلاديمير بوتين، آفاق علاقات روسيا مع بلدان القارة الأفريقية وتطوير التفاعل فى المجالات السياسية والاقتصادية والتقنية والثقافية مع التركيز على مواجهة التحديات والتهديدات الجديدة وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

 


الكرملين

افريقيا

الدول الافريقيه

الصين

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