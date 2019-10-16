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القوى العاملة: قبول طلبات 827 فرصة عمل بالإسكندرية برواتب تصل إلى 4000 جنيه

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 12:31 م
القوى العاملة: قبول طلبات 827 فرصة عمل بالإسكندرية برواتب تصل إلى 4000 جنيه التقدم لوظائف - أرشيفية
كتب محمود راغب

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تبدأ مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، قبول طلبات راغبى العمل على 827 فرصة عمل فى 12 شركة ، حتى استيفاء العدد المطلوب، برواتب  تتراوح بين 1200 إلى 4000  جنيه لبعض المهن.
 
أعلن ذلك وزير القوى العاملة، مشيرا إلى أن المديرية وفرت هذه الفرص فى إطار مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير فرص عمل لائقة للشباب.
 
وأوضح الوزير أن الفرص المطلوبة تتمثل فى 488 فرصة عمل بـ 7 شركات هى: نيومارينا للصناعات البلاستكية، وجيد أباريل إن ستريز للمنسوجات، وجمعية رجال الأعمال بفرع النهضة، وبرج العرب للصناعات التكميلية الغذائية، وكيرسرفيس، ويوتي سي للملابس الجاهزة ، ومصنع تريكو ملابس ميامى.
 
وتشمل المهن المطلوبة عمال إنتاج وفنى حقن بلاستيك، وعمال بوفية، وأوفر ليه سنجر، وجودة خط، وفني ألوان طباعة ، وأخصائى خدمات مالية فردى وجماعى، صيانة مكن حياكة، وضابط أمن ، وحياكة ودودة وقص وتعبئة وعاملات أوفر،  والمؤهلات المطلوبة لهذه المهن ، دبلوم صنايع ، ومؤهل عالي وخريجي الجامعة العمالية ، ودبلوم متوسط ، وإعدادية  ، ويجيد القراءة ، وهناك مهن لا تشترط الحصول علي مؤهل ، ويتراوح المرتب من 1500 إلي 4000 جنيه.
 
وأضاف حسن رداد مدير المديرية : أن هناك أيضا 217 فرصة عمل بشركتين هما : الفرفورز ، والمصرية للتنمية الغذائية، ومطلوب عمال إنتاج، وميكانيكا ، وعمال عاديين وتغليف وتعبئة، وفني تشغيل ، فضلا عن مهندس انتاج وجودة، بمؤهلات بكالوريوس زراعة ، وتعاون وعلوم، ومؤهل عالي وصنايع  معدات ، ومتوسط وفوق المتوسط ، وهناك مهن لا تشترط مؤهلات والمرتب يتراوح من 1200 إلي 1500 جنيه .
 
وفي نفس السياق أشار عبد الونيس عبد الله وكيل المديرية إلي أن هناك 122 فرصة عمل بـ 3 شركات  هي : المصرية للغذاء، والمصرية لتجميد وتصنيع اللحوم ، والمصرية الدولية للمنتجات الغذائية ، وتطلب عمال إنتاج وتغليف، ومهندسين جودة وإنتاج، وفني تشغيل ، ومشرف أمن ، فضلا عن عمال من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويتراوح المرتب من 1200 إلي 2000 جنيه.
 
وأكد  وكيل المديرية أن المهن المطلوبة يتم التأمين عليها اجتماعيا وصحيا، كما أن هناك شركات توفر مواصلات داخلية ، وتعطي حافز التزام وانتماء، منوها إلي  أنه يتم متابعة التعيين مع الشركات طبقا لتعليمات وزير القوي العاملة محمد سعفان أولا بأول وعرض استمارة (1) تأمينات عليه شهريا بفرص العمل التي تم تعينها.
 
وقال : إن الطلبات تقدم  يوميا من الساعة التاسعة صباحا وحتي الثانية بعد الظهر ما عدا  يومي الجمعة والسبت ، إلي إدارة بحوث العمالة بمديرية القوي العاملة بالإسكندرية 4 شارع مصطفي كامل خلف نقابه الأطباء - سموحة.
 
 

القوى العامله

وزاره القوى العامله

فرص عمل

الاسكندريه

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