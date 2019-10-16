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القوى العاملة تبحث مع سفير العراق بالقاهرة صرف مستحقات المعاشات التقاعدية

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 10:50 ص
القوى العاملة تبحث مع سفير العراق بالقاهرة صرف مستحقات المعاشات التقاعدية وزارة القوى العاملة
كتب محمود راغب

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التقى وزير القوى العاملة، سفير جمهورية العراق بالقاهرة الدكتور أحمد نايف، للتباحث حول أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، ومناقشة أهم الملفات التى من المنتظر أن يتم طرحها على جدول أعمال اللجنة العليا المصرية - العراقية المشتركة المزمع عقدها قريبا، برئاسة رئيسي الوزراء فى البلدين.
 
وفى بداية الاجتماع أكد وزير القوى العاملة عمق العلاقات الثنائية المتبادلة بين الجانبين، والتى تعكس تقاربًا فى الرؤى والأفكار بين الشعبين الشقيقين.
 
وأبدى الوزير استعداد الوزارة للتعاون مع الجانب العراقى فى مجال التدريب المهنى، وريادة الأعمال وإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة  تتوافق مع رؤية كل شاب وطموحه نحو مستقبله.
 
وتطرق الاجتماع لمتابعة صرف مستحقات المعاشات التقاعدية للمصريين الذين كانوا يعملون بالعراق، وآخر ما وصلت إليه من تطورات للوقوف على أى معوقات والعمل على إزالتها فورا.
 
من جانبه أكد السفير العراقى، أهمية التعاون المثمر بين البلدين فى كافة المجالات، لما بينهما من أواصر الود، وباعتبار أن مصر هى الشقيقة الكبرى لكل العرب، مقدمًا خالص شكره وتقديره لوزير القوى العاملة على إتاحة الفرصة لهذا اللقاء المثمر بين الجانبين.
 

القوى العامله

وزاره القوى العامله

العراق

العماله المصريه بالعراق

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