"القومية للأنفاق" تجرى اليوم اختبار حريق فى محطة مترو هليوبوليس

كتب رضا حبيشى

تقوم الهيئة القومية للأنفاق، بإجراء تجربة سحب دخان بمحطة هليوبولس ، اليوم الأربعاء وغدا الخميس فى إطار الاختبارات التشغيلية للمحطة قبل بدأ تشغيلها.

وطالبت الهيئة القومية للأنفاق المواطنين عدم القلق أو الخوف فى حالة ظهور دخان أو رائحة حريق فى محيط محطة هليوبوليس.

يذكر أن الهيئة القومية للأنفاق ،تخطط لإنهاء تنفيذ 3 محطات جديدة بالخط الثالث للمترو قبل نهاية العام الجارى، تشمل محطة هليوبوليس بجانب محطتى والنزهة 1 وهشام بركات المدرجين بالمرحلة الرابعة بالخط الثالث للمترو نهاية ديسمبر المقبل، حيث تم وضع برنامج مضغوط لإنهاء تنفيذ هذه المحطات وتعويض التأخيرات الناتجة تأخر استلام مواقعها واستخراج تصاريح تحويلات المرافق المتعارضها مع مواقعها وبعض العراقيل التى أثرت فى معدلات التنفيذ.