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القوات المسلحة السودانية تشكل لجنة للنظر فى وضع "مجاهدى الدفاع الشعبى"

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 07:16 م
القوات المسلحة السودانية تشكل لجنة للنظر فى وضع "مجاهدى الدفاع الشعبى" عبد الفتاح البرهان
أ ش أ

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 قال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية العميد الركن عامر محمد الحسن، إنه "تنفيذا لتوجيهات رئاسة الأركان، تم تكوين لجنة مازالت تواصل أعمالها بغرض النظر في أمر المجاهدين المستنفرين لهذا العام على وجه الخصوص، في حراسة الحدود، وذلك بتجنيد الراغبين منهم بالقوات المسلحة، وإنهاء استنفار غير الراغبين عند نهاية أجل استنفارهم".
 
وأضاف الحين -في بيان اليوم الأربعاء- أنه "في إطار توضيح الحقائق ومنعا للبس، لابد أن نشير إلى أن مجاهدي الدفاع الشعبي، يعملون ضمن القوات المسلحة طوعا واختيارا، وتبدأ إجراءاتهم بالاستنفار، وتنتهي بأجل محدد، عدا الإجراءات الخاصة بالمتأثرين منهم بسبب خوض المعارك".
 
وأوضح أن "الشهداء والمفقودين والمصابين من المجاهدين يعاملون معاملة نظرائهم من أفراد القوات المسلحة، عند اكتمال إجراءاتهم، بكل الحقوق المكتسبة بموجب قوانين ولوائح القوات المسلحة".

القوات المسلحة السودانية

المجاهدين

القوات المسلحة

عامر محمد الحسن

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