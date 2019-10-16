القروى: لن أطعن فى نتائج الإنتخابات الرئاسية التونسية

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أعلن المرشح الرئاسي التونسي نبيل القروي، عدم الطعن على نتائج الجولة الثانية من الإنتخابات الرئاسية التي جرت يوم الأحد الماضي.

وقال القروي - في بيان نشره على صفحته على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" اليوم الأربعاء - "الآن وقد انتهت العملية الانتخابية بسلام أجدد، باسمي وباسم كل أعضاء حزب قلب تونس، تهنئة قيس سعيد بفوزه في الإنتخابات الرئاسية، متمنيا له كل النجاح والتوفيق في أداء مهامه على رأس الدولة".

وأضاف "بعد التشاور مع المكتب السياسي لحزب قلب تونس، اخترنا تغليب المصلحة العليا للوطن بعدم الطعن في نتائج الانتخابات وذلك لتجنيب البلاد المزيد من إهدار الوقت والسماح للرئيس المنتخب بمباشرة مهامه في أقرب وقت، وعلى رأس الأولويات تكليف الحزب الفائز في الإنتخابات التشريعية بتكوين الحكومة".

وأعرب القروي، عن شكره للهيئة العليا المستقلة للانتخابات لمجهوداتها وحرصها على إنجاح المسار الانتخابي، كما ثمن الدور الذي قام به الجيش الوطني وجميع قوات الأمن لتأمين الانتخابات، وكل المنظمات الوطنية والجمعيات ومكونات المجتمع المدني التي ساهمت في إنجاح هذه المحطة الجديدة من الانتقال الديموقراطي.

يشار إلى أن أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد حقق في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية فوزا كاسحا بحصوله على 71ر72 % من أصوات الناخبين، بينما حصد رجل الأعمال نبيل القروي 29ر27 % من الأصوات.