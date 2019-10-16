القبض على عاطل بحوزته هيروين وإستروكس بالمنوفية

المنوفية - محمود شاكر

تمكنت وحدة مباحث مركز اشمون بمديرية أمن المنوفية من القبض على عاطل بحوزته مواد مخدرة قبل ترويجها على المتعاطين بدائرة المركز.

تلقى اللواء محمد ناجى، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من اللواء محمد عمارة، مدير المباحث الجنائية بالمنوفية، يفيد بتمكن الرائد محمد عبدالصمد رئيس مباحث أشمون من القبض على " ع ا د " 58 سنة، عاطل، مقيم بكفر منصور دائرة المركز وبحوزته 250 جرام هيروين و2 كيلو من مخدر الأستروكس وسلاح نارى بندقية خرطوش، ومطواة.

تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر رقم 46287 جنح مركز أشمون، وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.