سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 08:30 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية حوادث

القبض على عاطل بحوزته هيروين وإستروكس بالمنوفية

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 07:30 ص
القبض على عاطل بحوزته هيروين وإستروكس بالمنوفية حبس - أرشيفية
المنوفية - محمود شاكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت وحدة مباحث مركز اشمون بمديرية أمن المنوفية من القبض على عاطل بحوزته مواد مخدرة قبل ترويجها على المتعاطين بدائرة المركز.

تلقى اللواء محمد ناجى، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من اللواء محمد عمارة، مدير المباحث الجنائية بالمنوفية، يفيد بتمكن الرائد محمد عبدالصمد رئيس مباحث أشمون من القبض على " ع ا د " 58 سنة، عاطل، مقيم بكفر منصور دائرة المركز  وبحوزته 250 جرام هيروين و2 كيلو من مخدر الأستروكس وسلاح نارى بندقية خرطوش، ومطواة.

تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر رقم 46287 جنح مركز أشمون، وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.


مديرية أمن المنوفية

اشمون

مباحث جنائية

النيابة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

خسائر بالجملة للكرة التركية من العدوان على سوريا.. تعرف عليها

خسائر بالجملة للكرة التركية من العدوان على سوريا.. تعرف عليها

الأرصاد :أمطار تصل لحد السيول فى سيناء.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

الأرصاد :أمطار تصل لحد السيول فى سيناء.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

الكهرباء توقع عقدا مع "سيمنز" لإنشاء محطتى رياح بقدرة 500 ميجا وات

الكهرباء توقع عقدا مع "سيمنز" لإنشاء محطتى رياح بقدرة 500 ميجا وات

صور.. استقبال حافل من جماهير الزمالك لفريق اليد بعد التتويج بلقب أفريقيا

صور.. استقبال حافل من جماهير الزمالك لفريق اليد بعد التتويج بلقب أفريقيا

ضوابط عمل الأجانب فى مصر تشمل الخدمة المنزلية.. و30 ألف جنيه رسم الترخيص

ضوابط عمل الأجانب فى مصر تشمل الخدمة المنزلية.. و30 ألف جنيه رسم الترخيص

الزراعة: ارتفاع صادرات المانجو لـ 15211 طنا ومباحثات لفتح أسواق جديدة

الزراعة: ارتفاع صادرات المانجو لـ 15211 طنا ومباحثات لفتح أسواق جديدة

اعرف نظام الرخصة الجديد بالسكة الحديد لمواجهة الحوادث × 17 معلومة

اعرف نظام الرخصة الجديد بالسكة الحديد لمواجهة الحوادث × 17 معلومة

كيف نجحت شركات الكهرباء فى مواجهة أزمة القراءات الوهمية؟

كيف نجحت شركات الكهرباء فى مواجهة أزمة القراءات الوهمية؟

التنمية المحلية: فرق ميدانية تجوب المحافظات لسرعة تطبيق منظومة النظافة

التنمية المحلية: فرق ميدانية تجوب المحافظات لسرعة تطبيق منظومة النظافة

الصحة تؤكد عدم رصد أى حالات مصابة بالالتهاب السحائى بين تلاميذ الإسكندرية

الصحة تؤكد عدم رصد أى حالات مصابة بالالتهاب السحائى بين تلاميذ الإسكندرية

تعرف على شروط تنفيذ حكم رؤية الأطفال وفقا لقانون الأحوال الشخصية

تعرف على شروط تنفيذ حكم رؤية الأطفال وفقا لقانون الأحوال الشخصية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة