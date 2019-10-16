القبض على ربة منزل بحوزتها 1299 قرصا مخدرا قبل ترويجها فى الشرابية

كتب عبد الرحمن سيد – إيهاب المهندس

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، القبض على ربة منزل سابق اتهامها فى 14 قضية أثناء ترويجها للمواد المخدرة فى الشرابية، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا بتمكن ضباط قسم شرطة الشرابية وبصحبته القوة المرافقة، من ضبط "ح.خ.ا " 40 سنة ربة منزل ومقيمة ـ دائرة قسم شرطة الشرابية، (مسجلة خطر) مخدرات تحت رقم 11318 فئة "ب" والسابق اتهامها فى 14 قضية أخرهم 7740 لسنة 2015م الشرابية " مخدرات" .

وضبط بحوزة المتهمة " 1299 قرصا مخدرا، 1080 جنيها، هاتف محمول" وبمواجهتها اعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتها غير المشروعة والهاتف المحمول للاتصال بعملائها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.