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" العصار " يشهد توقيع بروتوكول للتعاون مع جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 09:52 ص
" العصار " يشهد توقيع بروتوكول للتعاون مع جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا خلال الاجتماع
كتب زكى القاضى

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شهد الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين "الهيئة القومية للإنتاج الحربى" و"جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا" بحضور الاستاذ الدكتور يحيى عبد العظيم المشد رئيس الجامعة وذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربى.

 

 

يأتى توقيع هذا البروتوكول تأكيداً على استراتيجية العمل بوزارة الإنتاج الحربى فى التعاون والتكامل بين الوزارات والهيئات والمؤسسات التعليمية والمحافظات والقطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية فى المجالات المختلفة، حيث يهدف توقيع هذا البروتوكول إلى قيام الشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى بالمشاركة فى تنفيذ كافة المشروعات اللازمة لصالح "جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا" ومنها تصنيع وتوريد وتنفيذ (نظم التحكم الإلكتروني فى إضاءة الأعمدة – محطات الطاقة الشمسية بطاقتها المختلفة – عدادات المياه والكهرباء مسبوقة الدفع – كاميرات المراقبة وأنظمتها – البنية الاساسية من شبكات المعلومات والمعدات وأجهزة الحواسب ومعدات التأمين –  الحلول المتكاملة لنظم المعلومات وتطوير البرمجيات – إدارة الشبكات وتقديم الدعم الفنى فى مجال نظم المعلومات –  شبكات الصرف الصحى –  محولات الكهرباء) بالإضافة إلى التوريدات العامة ومنها ( المعدات الثقيلة – الخفيفة – المركبات بجميع أنواعها – الأجهزة العلمية والطبية والمعملية وغيرها) فضلاً عن تقديم الاستشارات الهندسية وأعمال تنفيذ كافة المشروعات ورفع الكفاءة للمبانى والطرق داخل الجامعة وكذلك التعاون بين الطرفين فى مجالات التدريب والزيارات الميدانية لطلبة الجامعة إلى شركات ووحدات الإنتاج الحربى لإعداد أجيال من الخرجين المتميزين طبقاً لسياسة الدولة نحو الشباب.

 

 

من جانبه، أعرب الأستاذ الدكتور يحيى عبد العظيم المشد رئيس جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا عن ثقته فى نجاح تنفيذ بنود هذا البروتوكول حيث يتوفر لوزارة الإنتاج الحربى إمكانيات تصنيعية ومراكز بحثية وتدريبية متميزة فى المجالات التكنولوجية والهندسية والكفاءات البشرية، وهوما سيساعد الجامعة على تقديم خدمات  جيدة للطلاب، وأكد " المشد " أن التعاون بين الطرفين سوف يحقق مصلحة مؤكدة تتمثل فى الاستغلال الأمثل للموارد والإمكانيات المحلية وبما يحقق سياسة الدولة فى الإعتماد على المنتج المحلى كما ثمن " المشد " على دور وزارة الإنتاج الحربى فى السعى الحثيث للتعاون مع كافة أجهزة الدولة لإنجاز مشروعات التنمية والمشروعات القومية.


العصار

الانتاج الحربي

المشروعات القومية

جامعات مصر

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