الصحة: مصر ليست من دول الحزام الإفريقى لمرض الالتهاب السحائى الوبائى

كتب وليد عبد السلام

كشف قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة، أن مصر ليست من دول الحزام الإفريقى لمرض الالتهاب السحائى الوبائى حسب تصنيف منظمة الصحة العالمية، بمعنى أنه ليس مرضا وبائياً إنما ما يتم رصدة سنويا حالات فردية بمعنى أن المرض غير متوطن بمصر ولا داع للخوف أو القلق.

وقال قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة، إن مصر قضت على مرض الالتهاب السحائى الوبائى عن طريق الجهود الوقائية المبذولة بالوزارة، حيث تم تطعيم تلاميذ المدارس فى السنوات الدراسية (أولى حضانة، أولى ابتدائى، أولى إعدادى ، أولى ثانوى)، بالإضافة إلى تطعيم المسافرين إلى الدول المتوطن بها المرض والمسافرين للحج والعمرة والفئات المستهدفة وذلك لمنع انتشار المرض فى مصر.

يشار إلى أن وزارة الصحة والسكان توفر خط ساخن برقم 105 للإبلاغ عن حالات التسمم الغذائى وانتشار الأمراض والمشاكل الصحية المعدية .

وكانت وزارة الصحة أكدت أنه لا توجد إصابات بمرض الالتهاب السحائى بائية بالمدارس.