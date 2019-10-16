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الشرطة العسكرية الروسية تدخل منبج والجيش السورى يقوى تواجده فى الرقة..فيديو

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 12:11 م
الشرطة العسكرية الروسية تدخل منبج والجيش السورى يقوى تواجده فى الرقة..فيديو الشرطة العسكرية الروسية في منبج
وكالات

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بدأت الشرطة العسكرية الروسية تسيير دوريات أمنية في مدينة منبج السورية.
 
وقال سافار سافاروف ضابط الشرطة العسكرية الروسية، للصحفيين إن وحدة من الشرطة العسكرية الروسية جابت شوارع هذه المدينة للمرة الأولى.
 
واستغرقت الجولة الأولى أكثر من 3 ساعات، ولفت ضابط الشرطة العسكرية الروسية إلى أن ظهور العلم الروسي أوقف القتال تلقائيا لأن "الأتراك والأكراد لا يريدون الإساءة إلينا".
 
وأكد ضابط الشرطة العسكرية الروسية أنهم سيستمرون في تسيير الدوريات الأمنية في منبج للحفاظ على الأمن في هذه المدينة.
ووصلت وحدات من الشرطة العسكرية الروسية إلى مدينة منبج في ريف حلب الشمالي بعد أن دخلتها، وحدات من الجيش العربي السوري.
 
 
 

كما انتشرت على شبكة الإنترنت صور ومقاطع فيديو تُظهر نقل دبابات للجيش العربي السوري إلى الرقة، ومن ضمنها دبابات "تي-62إم" المزودة بما يسمى بـ"حواجب إيلييتش" (نسبة إلى الزعيم السوفيتي ليونيد إيلييتش بريجنيف) التي تمثل حماية إضافية وتحصّن أبراج الدبابات ضد الإصابة بالصواريخ.

وتتميز الدبابات الجاري نقلها إلى الرقة بلونها الرملي وهو ما يدل على المكان الذي ستقاتل فيه هذه الدبابات كما قالت صحيفة "روسيسكايا جازيتا"، مشيرة إلى أن الطرق التي تصل إلى الرقة تتيح نقل القوات إلى مختلف مناطق البلاد.

وأضافت الصحيفة أن الجيش السوري يشغّل دبابات "تي-62إم" منذ نهاية عام 2016، وتحملت هذه الدبابات مرارا الإصابة بصواريخ موجهة مضادة للدروع مثل صواريخ "تاو" الأمريكية.

 


الشرطة العسكرية الروسية

سوريا

العدوان التركى

منبج السورية

الشرطة العسكرية الروسية في منبج

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