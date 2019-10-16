الشرطة العسكرية الروسية تدخل منبج والجيش السورى يقوى تواجده فى الرقة..فيديو

وكالات

بدأت الشرطة العسكرية الروسية تسيير دوريات أمنية في مدينة منبج السورية.

وقال سافار سافاروف ضابط الشرطة العسكرية الروسية، للصحفيين إن وحدة من الشرطة العسكرية الروسية جابت شوارع هذه المدينة للمرة الأولى.

واستغرقت الجولة الأولى أكثر من 3 ساعات، ولفت ضابط الشرطة العسكرية الروسية إلى أن ظهور العلم الروسي أوقف القتال تلقائيا لأن "الأتراك والأكراد لا يريدون الإساءة إلينا".

وأكد ضابط الشرطة العسكرية الروسية أنهم سيستمرون في تسيير الدوريات الأمنية في منبج للحفاظ على الأمن في هذه المدينة.

ووصلت وحدات من الشرطة العسكرية الروسية إلى مدينة منبج في ريف حلب الشمالي بعد أن دخلتها، وحدات من الجيش العربي السوري.