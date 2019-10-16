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السجن المشدد 10 سنوات لعاطل بتهمة الاتجار فى المخدرات بالمرج

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 05:47 م
السجن المشدد 10 سنوات لعاطل بتهمة الاتجار فى المخدرات بالمرج محكمة - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالعباسية، بالسجن المشدد 10سنوات على عاطل، بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة فى المرج.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم المرج، معلومات تفيد بقيام سعد.م 30 سنه عاطل، بالإتجار فى المواد المخدرة، متخذا من دائرة قسم المرج مكانا له لترويج تجارته غير المشروعه، وبجمع التحريات، تأكدت صحة المعلومات الواردة.

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبطه وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة " 600 جرام من مخدر الحشيش و 300 قرص مخدر ترامادول، وسلاح أبيض "، وذلك أثناء استعداده لترويجها بالمنطقة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق، التى احالته لمحكمة الجنايات، حتى صدر الحكم عليه بالسجن المشدد 10 سنوات.

 

 


السجن المشدد

إتجار المخدرات

مخدر الحشيش

قسم المرج

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