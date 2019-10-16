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"الزراعة " حزمة ارشادية لـ 5 محاصيل فاكهة لزيادة الإنتاج ..تعرف عليها

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 04:00 ص
"الزراعة " حزمة ارشادية لـ 5 محاصيل فاكهة لزيادة الإنتاج ..تعرف عليها تفاح - أرشيفية
كتب عز النوبى

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ينشر "اليوم السابع "، عدد من التوصيات والارشادات الفنية التى اتخذتها الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، لزراعات الفاكهة متساقطة الأوراق " التفاح ـ الكمثري ـ المشمش ـ البرقوق ـ الكاكا" خلال الشهر الجارى  لزيادة الإنتاج ومنعا لتساقط المحصول

- المحافظة على انتظام  الرى خلال الموسم.

-التخلص من الحشائش الموجودة فى المزرعة لأنها مصدرمن مصادر العدوى بالأمراض.

-الاهتمام بنظــافة النقاطات والفلاتر ونهـايات الخطوط .

-فحص النموات لمقـاومة الحشـرات الثاقبة الماصة .

-عدم الاسراف فى الرى  والتعطيش.

-إجــــراء الخـدمة الشتـوية مـن بـداية أكتوبر حتى أخــر نوفمبر.

-معاملات رى أشجار الفاكهة المتساقطة، يجب  تقسيم الرى مــــــرة فــى الأسبــوع بمعــدل 1 ســاعة في الرية (30 دقيقة رى بدون تسميد و20 دقيقة رى بتسميد و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة) .

 

 

الفاكهة المتساقطة

المحاصيل الزراعية

محصول الفاكهة

المحاصيل البستانية

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