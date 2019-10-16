"الزراعة " حزمة ارشادية لـ 5 محاصيل فاكهة لزيادة الإنتاج ..تعرف عليها

ينشر "اليوم السابع "، عدد من التوصيات والارشادات الفنية التى اتخذتها الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، لزراعات الفاكهة متساقطة الأوراق " التفاح ـ الكمثري ـ المشمش ـ البرقوق ـ الكاكا" خلال الشهر الجارى لزيادة الإنتاج ومنعا لتساقط المحصول

- المحافظة على انتظام الرى خلال الموسم.

-التخلص من الحشائش الموجودة فى المزرعة لأنها مصدرمن مصادر العدوى بالأمراض.

-الاهتمام بنظــافة النقاطات والفلاتر ونهـايات الخطوط .

-فحص النموات لمقـاومة الحشـرات الثاقبة الماصة .

-عدم الاسراف فى الرى والتعطيش.

-إجــــراء الخـدمة الشتـوية مـن بـداية أكتوبر حتى أخــر نوفمبر.

-معاملات رى أشجار الفاكهة المتساقطة، يجب تقسيم الرى مــــــرة فــى الأسبــوع بمعــدل 1 ســاعة في الرية (30 دقيقة رى بدون تسميد و20 دقيقة رى بتسميد و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة) .