الزراعة: تسهيلات لمنح رخص صوب الخضر وحزمة إجراءات لزيادة الإنتاج

قال المهندس محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، أن هناك تسهيلات جديدة للتوسع فى مساحات الصوب الزراعية للخضروات بأراضى الوادى والدلتا لزيادة الإنتاج المحلى والتصديرى، من خلال الحصول على ترخيص الصوب خلال اسبوع .

وأضاف "عطا"، لـ"اليوم السابع"، أن اللجان الفنية تواصل التوسع فى موافقات التراخيص لصوب الخضراوات، مؤكدا أن الصوب تخضع لإشراف وزارة الزراعة لزيادة الانتاج وضبط منظومة الأسعار، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من خلال الاعتماد على الزراعات الثانوية لمحاصيل الخضر، مشيرا إلى أن هناك حزمة اجراءات ارشادية، وحملات مرورية على جميع الصوب بمختلف المحافظات، بمتابعة سجلات الترخيص لصوب المرخصة وغير المرخصة الخاصة بإنتاج شتلات الخضر والمشاتل المكشوفة لتقنين أوضاعها، وإجراء بيان بحصرها.

ولفت رئيس المحاصيل الزراعية، إلى أن الإدارة تقدم جميع التسهيلات، وتوفير التقاوى المحلية ومستلزمات الإنتاج، وإصدار نشرة فنية شهرية بالتوصيات الفنية الخاصة بالزراعات، ومتابعة مراحل عمليات الإنتاج من خلال لجان مشكلة من الإدارة المركزية للحاصلات الزراعية ومكافحة الآفات ووقاية النبات، وعمل برامج تدريبية لمساعدة المزارعين بالزراعة ورعاية وإكثار أصناف البذور والتقاوى بالصوب.