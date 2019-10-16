"الزراعة" استمرار تسليم كروت الحيازة الالكترونية بالغربية وبورسعيد

كتب عز النوبى

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، تسليم بطاقات " كارت الفلاح" الحيازة الاليكترونية بمحافظتى الغربية وبورسعيد ، تطبيقا للقرار الوزارى رقم 926 لسنة 2019 ، بوقف العمل ببطاقات الحيازة الورقية ،لضبط منظومة الخدمات وتقديم الدعم الفنى للفلاح الذى يستحق الدعم، وسهولة الحصول على الحصص التى تقررها الدولة لهم من مستلزمات الانتاج المختلفة، وبدء إجراءات المرحلة الثانية لمنظومة " كارت الفلاح ".

وأكد تقرير اللجنة التنسيقية لـ" كارت الفلاح " ، أن توزيع الكروت أو البطاقات الممغنطة من فروع البنك الزراعى المصرى ، وتكون المرجعية الأساسية فى استخراج الكارت هو الرقم القومى، وهذا ما تقوم عليه نظم قاعدة البيانات التفاعلية داخل مركز لخدمات الزراعية الإلكترونية بديوان الوزارة بالدقى، والمخصص للمشروع ، ومتابعة عمليات تسجيل وتحديث البيانات على المنظومة أولا بأول على مستوى كافة المحافظات بما فيها الإدرات والجمعيات الزراعية.

وقال الدكتور محمد يوسف ،رئيس الادرة لمركزية لشئون مديريات الزراعة، فى تصريحات لـ "اليوم السابع "، إن هذه القرارات تأتى لضبط منظومة الخدمات وتقديم الدعم الفنى للفلاح .