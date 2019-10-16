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الرئيس العراقى : سنرعى مؤتمرا وطنيا لإعادة النظر بالدستور وفقراته

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 05:41 م
الرئيس العراقى : سنرعى مؤتمرا وطنيا لإعادة النظر بالدستور وفقراته رئيس الجمهورية العراقى برهم صالح
أ ش أ

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أكد رئيس الجمهورية العراقى برهم صالح، اليوم الأربعاء، أنه سيرعى مؤتمراً وطنياً لإعادة النظر بالدستور وفقراته، مشددا على أن هناك مشكلة حقيقية فى قانون الانتخابات تتطلب إيجاد الحلول المناسبة لها.
 
وقال صالح، خلال استقباله عددا من شيوخ العشائر، بحسب بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية، إن "الدستور كفل حق التظاهر، والحفاظ على السلم وسلامة المتظاهرين، وحماية الممتلكات العامة والخاصة مما يتوجب على الدولة معاقبة المتورطين بإطلاق النار على التظاهرات وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل".
 
ولفت صالح إلى أهمية وجود إصلاح جوهرى وجدى فى بناء الدولة ومؤسساتها، معتبراً أن الفساد الموجود هو أساس البلاء ولم يأت من فراغ وإنما جاء بسبب العنف والإرهاب والحرب والحصار.
 
وأوضح الرئيس العراقى، أن الدولة متلكئة وبطيئة فى عملها حتى فى الظروف الاعتيادية، لافتاً إلى أن أول القضايا التى يجب أن نقوم بها هى التحقيق فى مقتل المتظاهرين والقوات الأمنية والقضية الثانية إصلاح المنظومة الحكومية الموجودة فى العراق لأنها غير مجدية.
 
وتابع أمامنا تحدٍ كبير هو الاحتقان والسخط والألم الذى يعتصر قلوب العراقيين والذى لا يوصف لذا يجب أن نجعل من هذه الأزمة ومن هذه الدماء الزكية التى سالت دافعاً للإصلاح، مشدداً على أن واجبنا هو الدعوة إلى ضبط النفس والتهدئة لكن مع الإصرار على الإصلاح وليس التغاضى عن هذه المشاكل التى يتظاهر من أجلها العراقيون.
 

العراق

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برهم صالح

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