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الرئيس الأوكرانى: لن نتدخل فى التحقيقات مع الرئيس الأمريكى

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 10:37 م
الرئيس الأوكرانى: لن نتدخل فى التحقيقات مع الرئيس الأمريكى رئيس اوكرانيا
أ ش أ

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 أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، أن بلاده لن تتدخل في التحقيقات التي تتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتقصير في إطار ما تردد عن محاولاته الضغط على أوكرانيا للتحقيق مع نجل منافسه المحتمل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة جو بايدن.
 
ونقلت قناة "روسيا اليوم" في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم الأربعاء، عن زيلنسكي قوله "بصفتى رئيسًا لأوكرانيا، فأنا لا أتدخل في أحداث تجري في دول أخرى، وأوكرانيا - كدولة - لن تتدخل أيضًا".
 
يذكر أن الديمقراطيين بالكونجرس الأمريكي يسعون إلى إجراء تحقيق مع ترامب بتهمة محاولة الحصول على مساعدة خارجية لتعزيز موقفه في الانتخابات الرئاسية القادمة في الولايات المتحدة والتي من المقرر أن تجري العام المقبل.

فولوديمير زيلنسكي

اوكرانيا

ترامب

جو بايدن

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