الذهب يرتفع بفعل توترات الخروج البريطانى والإقبال على المخاطرة يكبح المكاسب

رويترز

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بعد أن كانت قد نزلت بحوالى 1% فى الجلسة السابقة، وذلك بفعل حالة من الضبابية التى تكتنف مفاوضات بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي، بينما يكبح الإقبال على المخاطرة مكاسب المعدن الأصفر.

كان السعر الفورى للذهب مرتفعا 0.1% إلى 1482.54 دولار للأوقية (الأونصة).

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1486.90 دولار للأوقية.

وقال متحدث بريطانى إنه من المقرر استئناف محادثات الخروج من التكتل فى بروكسل اليوم الأربعاء بعد مفاوضات "بناءة" استمرت حتى وقت متأخر من أمس الثلاثاء.

وكان ميشيل بارنييه مفاوض الاتحاد الأوروبى قد أوضح خلال اجتماع لوزراء التكتل فى لوكسمبورج أنه إذا لم يتسن التوصل لاتفاق يوم الثلاثاء، فسيكون قد فات أوان إرسال أى شىء للقادة للموافقة عليه خلال القمة فى بروكسل يومى الخميس والجمعة.

وتلقى الذهب أيضا بعض الدعم من توترات جديدة بين الولايات المتحدة والصين بشأن هونج كونج.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم الذى يشهد عجزا 0.2% إلى 1736.39 دولار للأوقية، ليحوم قرب مستواه المرتفع القياسى عند 1793.93 دولار الذى بلغه أمس الثلاثاء.

ونزلت الفضة 0.5 % إلى 17.29 دولار للأوقية وتراجع البلاتين 0.7 % إلى 882.49 دولار.