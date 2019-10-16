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الديمقراطيون يهاجمون ترامب بسبب العدوان التركى..وبايدن: منح الأتراك فرصة للفوضى

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 06:12 م
الديمقراطيون يهاجمون ترامب بسبب العدوان التركى..وبايدن: منح الأتراك فرصة للفوضى ترامب وجو بايدن
كتبت: نهال طارق

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حذر جو بايدن المرشح الديمقراطى المحتمل للانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020، من عودة خطر تنظيم داعش بسبب العدوان التركى على شمال سوريا، مشيراً فى كلمته خلال المناظرة الرئاسية لانتخابات الحزب الداخلية، إلى أن دونالد ترامب هو من أعطى للأتراك هذه الفرصة.

وقال بايدن فى المناظرة التى جرت فى الساعات الأولى من صباح اليوم، إن مقاتلى تنظيم داعش الإرهابى الذين تم تحريرهم فى العدوان التركى على سوريا، خططوا لمهاجمة الولايات المتحدة، ولكن قرار ترامب بسحب قوات الجيش الأمريكى من شمال سوريا، منحهم الفرصة للعودة من جديد.

وخلال المناظرة ، شن بايدن هجوم جاد على ترامب، مشيراَ ـ بحسب ما نشرته الجادريان ـ إلى أن فوزه بولاية رئاسية ثانية يهدد بقاء واشنطن ضمن الدول الأعضاء لحلف الناتو.

وعلق عدد من المرشحين لسباق الرئاسة من أعضاء الحزب الديموقراطي فى المناظرة التي أقيمت بولاية أوهايو على ما اعتبروه خيانة متعمدة من ترامب وإدارته لحلفاء أمريكا الأكراد فى شمال سوريا، حيث قالت السيناتور الامريكية ايمى كلوبشار إنها تود الاستماع لتبريرات ترامب بشأن تركه لحلفاء الولايات المتحددة الاكراد السوريين يتعرضون للذبح فى المنطقة الحدودية بين تركيا وسويا.

وبحسب التقرير، علق جو بايدن الذى عمل طويلا كرئيس للجنة العلاقات الخارجية بالكونجرس، قائلاً إنه الوحيد على المنصة الذي تعامل شخصيا مع الرئيس الروسى بوتين والتركى أردوغان، مضيفا أن أردوغان يعلم جيدا أنه بدون دعم حلف الناتو سيكون فى ورطة كبيرة ووصفه بالرئيس المجنون الذى لا يعرف شيئا عن السياسة الخارجية وكل همه هو تحقيق مصلحة شخصية متمثلة فى إعادة انتخابه كرئيس لتركيا.

وأكمل متحدثا عن منافسه دونالد ترامب هذه المرة، قائلا إنه فى حال فاز بولاية آخرى سيكون مخاطرة بالأمن الأمريكى، وعلق على قرارات ترامب المتعلقة بمنطقة شمال سوريا، قائلا إن قرار سحب القوات الأمريكية والتخلى عن الاكراد يعتبر أكثر شيء مخجل يمكن أن يقوم به أى رئيس فى التاريخ الحديث فيما يتعلق بالسياسة الخارجية.

واتفق كل من بيت بوتيج وتولسي جابارد مع بايدن في مهاجمته لترامب بهذا الشان، حيث قال جابارد الذى تعرض للانتقاد من قبل بسبب مقابلته لبشار الاسد، إن ترامب يده ملطخة بدماء الأكراد.

 


جو بايدن

الانتخابات الرئاسية الامريكية

ترامب

اردوغان

تركيا

سوريا

العداون التركى

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