الدولار يواصل انخفاضه أمام الجنيه المصرى ويسجل 16.16 جنيه

كتبت ريهام الباشا

انخفض سعر الدولار اليوم الأربعاء 16-10-2019 ، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، حيث سجل سعر الصرف فى البنك الأهلى المصرى 16.19جنيه للشراء، و16.29 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بختام تعاملات الأمس، مسجلا الأسعار التالية:

دولار

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى



16.16 جنيه للشراء.

16.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى



16.19 جنيه للشراء.

16.29 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر



16.19 جنيه للشراء.

16.29 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة



16.18 جنيه للشراء.

16.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى



16.19 جنيه للشراء.

16.29 جنيه للبيع.

دولار

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib



16.17 جنيه للشراء.

16.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية



16.17 جنيه للشراء.

16.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة



16.19جنيه للشراء.

16.29 جنيه للبيع.