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الخريطة الكاملة لمواقع قطع التيار الكهربائى بالأقصر للصيانة خلال 3 أيام

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 08:40 ص
الخريطة الكاملة لمواقع قطع التيار الكهربائى بالأقصر للصيانة خلال 3 أيام انقطاع الكهرباء - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلن قطاع توزيع الكهرباء بمحافظة الأقصر، أنه سيتم فصل التغذية الكهربائية عن بعض الأماكن بنطاق مراكز ومدن المحافظة، وذلك بناء علي طلب الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وذلك لإجراء أعمال الصيانة لبعض المحولات وتوصيل الخطوط الجديدة بكورنيش النيل بعد تجديده وتطويره.

وتشمل المواقع المتأثرة بفصل الكهرباء، اليوم الأربعاء، في مدينة الأقصر أجزاء من شارع التليفزيون من مدرسة أبو بكر حتي مبني التليفزيون، وشارع المدينة المنورة من نادي المدينة حتي مضرب الرز، وشارع أحمد عرابي من مزلقان الخطباء حتي جامع صلاح الدين، ومنطقة نجع الخطباء بالكامل، وذلك على فترات متفاوتة من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعه الواحدة ظهراً.

كما تتضمن المناطق المتأثرة بالفصل للتيار الكهربائي، غداً الخميس، نطاق هندسة جنوب مدينة الأقصر، وأجزاء من شارع المدينة حتي مضرب الرز، وجزيرة العوامية بالكامل وعمارات مجلس المدينة بالعوامية، وشارع المدينة من شارع البندر حتي فندق الأمير، ومنطقة الفيروز على فترات متفاوتة من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظهراً.

أما في مركز ومدينة البياضية فتشمل المناطق المتأثرة بالفصل، اليوم وغدا، منطقة الحواكم بالكامل بالحبيل، ومنطقة نجع على عوض الله بالحبيل، ومستشفى الحميات وفيروس سي، وذلك من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظهراً على فترات متفاوتة، أما يوم السبت فسيتم فصل التيار الكهربائي لإجراء بعض الأعمال الفنية بمحطة محولات الرضوانية، وتشمل المناطق المتأثرة بالفصل، شارع أحمد عرابى من موقف أرمنت حتي مزلقان الخطباء، والعيادات الخارجية بالمستشفى الدولي، ومبني الإسعاف ومنطقة العوامية، وأجزاء من تفرع شارع التليفزيون، وأهاب قطاع توزيع كهرباء الاقصر بالمواطنين المقيمين بالمناطق المتأثرة بساعات الفصل اتخاذ التدابير اللازمة لتفادي ساعات الفصل.

 

 


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