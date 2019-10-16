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الخارجية الأمريكية: واشنطن عازمة على تأمين حرية الملاحة فى مضيق "هرمز"

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 08:08 ص
الخارجية الأمريكية: واشنطن عازمة على تأمين حرية الملاحة فى مضيق "هرمز" وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو
أ ش أ

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أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس عزم الولايات المتحدة على تأمين حرية الملاحة فى مضيق هرمز، معربة عن تضامن بلادها مع دولة الإمارات العربية المتحدة والشركاء الخليجيين فى مواجهة العدوان الإيرانى.
وأضافت أورتاجوس - في تصريح لها - أن هذا التأكيد جاء خلال لقاء وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشئون السياسية ديفيد هيل، ضمن زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة، مع كبار المسئولين الحكوميين هناك.
وأوضحت أن هيل التقي مع مستشار الأمن القومي بالإمارات طحنون بن زايد آل نهيان، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش. 
وذكرت أورتاجوس أن المسئول الأمريكي شدد على الحاجة إلى حل سياسي للصراع في اليمن، معربا عن شكره للمسئولين بالإمارات على جهودهم المستمرة لتعزيز الحل السياسي للصراع.
وقالت إن الجميع اتفقوا على ضرورة التعاون سويا لدعم الاستقرار الإقليمي ومواجهة الأعمال التي تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة.


أمريكا

مايك بومبيو

مضيق هرمز

إيران

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