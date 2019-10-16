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الجارديان: توقع إعلان اتفاق جونسون مع الاتحاد الأوروبى بشأن بريكست اليوم

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 09:31 ص
الجارديان: توقع إعلان اتفاق جونسون مع الاتحاد الأوروبى بشأن بريكست اليوم بوريس جونسون
كتبت ريم عبد الحميد

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قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون يبدو على وشك التوصل إلى اتفاق بشأن بريكست بعدما قدم تنازلات كبرى لمطالب الاتحاد الأوروبى فيما يتعلق الحدود الإيرلندية.

 

ونقلت الصحيفة عن مصادر بريطانية وأوروبية رفيعة المستوى قولها إن مسودة الاتفاق يمكن أن تنشر اليوم لو قدم داوننج ستريت الضوء الأخضر النهائى.

 

وأوضحت الصحيفة أنها علمت أن شروط التفاوض تم الاتفاق عليها، من حيث المبدأ ستكون إقامة حدود جمركية عبر البحر الإيرلندى. وكان ترتيبا مشابها قد تم رفضه من قبل رئيسة الحكومة السابقة تريزا ماى  على أساس أنه لا يمكن أن يقبل بها أى رئيس وزراء بريطانى.

 

ولفتت الجارديان إلى أنه سيتعين على جونسون أن يفوز بموافقة البرلمان بما فيها الحزب الديمقراطى الوحدوى الإيرلندى وأنصار البريكست المتشددين داخل حزب المحافظين على أساس أنه بموجب هذا الاتفاق ستظل إيرلندا الشمالية من الناحية القانونية داخل الأراضى الجمركية لبريطانيا.

 

ونقلت الصحيفة عن مصدر متشكك فى الاتحاد الأوروبى ومقرب من كل المعسكرين قوله إن مثل هذا الاتفاق سيكون من الصعب للغاية على الحزب الديمقراطى الوحدوى ابتلاعه، لكنه لا يستطيع أن ينتقد علانية جهود جونسون.

 

وسيقدم رئيس الحكومة البريطانية إحاطة لوزراء حكومته حول الوضع مساء اليوم الأربعاء وبعدها يبدأ فى المساء اجتماع مقرر مع لجنة 1922، المشكّلة من نواب حزب المحافظين.


بريطانيا

بريكست

بوريس جونسون

الاتحاد الاوروبى

الحدود الإيرلندية

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