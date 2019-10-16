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"التنمية الصناعية" تبحث مع محافظ الأقصر مستجدات منطقة البغدادى

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 07:45 م
"التنمية الصناعية" تبحث مع محافظ الأقصر مستجدات منطقة البغدادى اجتماع محافظ الاقصر بهيئة التنمية الصناعية
كتب إسلام سعيد

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استقبل محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية المهندس مجدى غازى، لمناقشة آخر المستجدات والأعمال الإنشائية الجارية فى المنطقة الصناعية بالبغدادى والمجمع الصناعى بالأقصر.

وتناول الاجتماع، استعراض الأعمال الجارية للانتهاء من تجهيز البنية الأساسية فى المنطقة الصناعية بالبغدادى والمجمع الصناعى فى قطاعات المياه والصرف الصحى والكهرباء والاتصالات والطرق، كما تم مناقشة الحلول المناسبة للوصول للدعم الفنى والمادى والمعنوى وكل ما يتعلق بالمنطقة الصناعية والمجمع الصناعى لتوفيق أوضاع المستثمرين وحل مشكلاتهم.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بأنه تم دعم المنطقة الصناعية بالبغدادى والمجمع الصناعى لتحقيق أقصى استفادة للمستثمرين وتحويل محافظة الأقصر لمدينة صناعية كبرى. 

حضر اللقاء سكرتير عام محافظة الأقصر اللواء هشام شادى، والعميد شريف البندارى رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالأقصر، وسكرتير عام مساعد المحافظة اللواء دكتور عماد أبو العزايم، ورئيس مدينة البياضية اللواء محمد صحصاح، والمهندس أسعد مصطفى مدير عام مديرية الطرق والمشرف العام على المشروعات بمحافظة الأقصر، كما حضر اللقاء رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، ومدير الإدارة العامة للتنمية الصناعية لإقليم جنوب الصعيد، ومدير المنطقة الصناعية بالبغدادى ومدير إدارة الكهرباء بديوان المحافظة، ومسئولى الاتصالات والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.


الاقصر

التنمية الصناعية

اخبار اقتصاد

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