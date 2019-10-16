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التعليم: توريد كتاب "كونكت بلس" للمدارس الرسمية والخاصة

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 05:00 ص
التعليم: توريد كتاب "كونكت بلس" للمدارس الرسمية والخاصة كتب مدرسية
كتب محمود طه حسين

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قالت مصادر مسئولة، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الشركة المسئولة عن توصيل كتاب "كونكت بلس" إلى المدارس الرسمية والخاصة تورد الكميات المطلوبة إلى المدارس، مشيرة إلى أنه تم توريد نسبة كبيرة من الكميات المطلوبة لطلاب النظام الجديد للتعليم فى الصفوف الأولى.
 
وأوضحت المصادر لـ" اليوم السابع"، أن الكميات والنسخ المطلوبة سيتم الانتهاء من توريدها للمدارس قبل نهاية الشهر الجارى، ويعتبر كتاب كونكت بلس منهج مستوى رفيع للمدارس فى النظام الجديد.
 
وكان أولياء أمور أعلنوا تأخر وصول بعض الكتب منها كتاب كونكت بلس، وبعض المقررات الأخرى رغم انطلاق العام الدراسى الجديد 11 سبتمبر الماضى.
 
 

التربية والتعليم

كتاب كونكت بلس

النظام الجديد للتعليم

اخبار التعليم

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