التشيك تعلن اعتزامها بناء منشآت نووية جديدة لتوليد الطاقة بديلة للفحم

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أعلن رئيس الوزراء التشيكي أندريج بابيس، اليوم الأربعاء أن بلاده تعتزم بناء منشآت نووية جديدة لتحل محل المنشأت الهارمة التي تعمل بالفحم والطاقة النووية، حتى إن كان في عملهم خرق للقانون الأوروبي.

وذكرت شبكة (يورو نيوز) الإخبارية أن تصريحات بابيس جاءت خلال كلمته أمام اللجنة الأوروبية بالبرلمان التشيكي، وأنه قال "يجب علينا المضي قدما، أمن الطاقة هو أولوية لنا وليس هناك طريق للرجوع عنه".

وترغب الحكومة التشيكية في أن تتولى شركة (سي إي زد) المولدة للكهرباء التي تمتلك الدولة 70% من رأس مالها، مشروع بناء المنشآت النووية الجديدة، إلا أن الشركة طلبت ضمانات من الدولة حول أن المنشأت ستكون قابلة للتطبيق وستعود بالفائدة على المساهمين في المشروع.

وأشارت الشبكة إلى أن التشيك تعتمد على الطاقة النووية في إنتاج أكثر ثلث احتياجاتها للكهرباء، حيث دافع رئيس الوزراء التشيكي عن الطاقة النووية لأنها بديل ذات معدل أقل للإصدار الكاربوني من للفحم الذي ينتج حاليا 50% من الطاقة في البلاد.