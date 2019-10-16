التحفظ على أغذية أطفال وحمص وحلاوه منتهية الصلاحية بالغربية

الغربية – مصطفى عادل

تمكن ضباط إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الغربية، برئاسة العميد محمد عتمان مدير الإدارة، من ضبط أغذية أطفال منتهية الصلاحية، وكميات كبيرة من الحمص والحلاوة فى محيط مسجد سيدى احمد البدوى بطنطا قبل ترويجهم على مريدى المولد.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين بتمكن ضباط الإدارة من ضبط، 840عبوة أغذية أطفال"سناكس" منتهية الصلاحية داخل مخزن مواد غذائية بشارع الجمهورية ثان المحلة ملك"سامح.ع" 29سنة قبل بيعهم للجمهور، فى المحضر 1419جنح أمن دولة طوارئ قسم ثان المحلة، وضبط 310عبوة حلوى منتهية الصلاحية بمحل حلويات امام المنطقة الأزهرية بسيجر ملك"السيد.ا.ا" والمسئول عنه "صبحي.م.ا" 61سنة، فى المحضر 32208جنح قسم اول طنطا.

كما تم ضبط 240كيلو حمص غير صالح للاستهلاك الآدمى بمحل حلويات بشارع السكة الجديدة بميدان السيد البدوى دائرة قسم اول طنطا، ملك"محمد.ل.م" 33سنة، فى المحضر رقم 32196جنح قسم اول طنطا، تم التحفظ على المضبوطات، وإخطار النيابة العامة التى تولت التحقيقات.