التجارة والصناعة تحصل على شهادة الأيزو العالمية فى مجال نظم إدارة الجودة

كتب إسلام سعيد

حصلت وزارة التجارة والصناعة على شهادة الأيزو وفقاً لمتطلبات المواصفة القياسية الدولية "أيزو 9001: 2015" الخاصة بنظم إدارة الجودة وذلك من شركة أنظمة التسجيل المتحدة URS Egypt وباعتماد من جهاز خدمات المملكة المتحدة للاعتماد UKAS وذلك في إطار مشروع إنشاء وتوثيق وتطبيق نظام إدارة الجودة بالوزارة والجهات التابعة لها.

ونظمت الوزارة مؤتمراً للإعلان عن حصولها على شهادة الايزو العالمية وذلك بحضور الدكتور شريف أحمد شريف رئيس قطاع شئون مكتب الوزير واللواء أسامة فهمى رئيس قطاع نظم المعلومات سيد عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة وممثل الإدارة العليا للجودة وياسر جابر رئيس الإدارة المركزية للعلاقات العامة والاعلام وخدمة المواطنين، وسعد شاهين استشاري الجودة بالوزارة، وأشرف عبد السميع رئيس الادارة المركزية للشئون المالية والادارية وعدد من قيادات وزارة التجارة والصناعة وشركة URSالعالمية.

وقال الدكتور شريف أحمد شريف رئيس قطاع شئون مكتب الوزير ان هذا المشروع يأتي في إطار رؤية مصر 2030 وتوجه الدولة نحو إحداث نقلة نوعية في الجهاز الإداري للدولة من خلال تحديث وتطوير كافة نظم العمل وتحقيق أعلي مستويات التميز في الأداء الحكومي وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، مشيراً الى أن المشروع يعتبر أحد آليات تطوير منظومة الرقابة الداخلية بالوزارة والالتزام بمعايير ومتطلبات نظم إدارة الجودة في رقابة الأداء المالي والإداري والفني لكافة الأنشطة والعمليات والإجراءات والخدمات المختلفة التي تقوم بها الوزارة والجهات التابعة لها وذلك بهدف إرساء مبادئ الحوكمة وتحقيق التطوير المؤسسي باعتباره أحد محاور استراتيجية الوزارة 2016-2020.

وأضاف أن تطبيق الوزارة لنظام إدارة الجودة طبقاً للمواصفة الدولية "أيزو 9001: 2015" سيسهم في تطوير الأداء بما يضمن الحصول علي أقصي درجة من مستويات رضاء العملاء عن الخدمات التي تقدمها الوزارة ، وذلك في ضوء ما يتطلبه تطبيق نظام إدارة الجودة من الاهتمام بالكوادر البشرية وتوفير الإمكانيات واتباع منهجيات العمل للارتقاء بقدرات وامكانيات القائمين علي تقديم هذه الخدمات بما يتوافق مع النظم الدولية المتبعة، لافتا إلى أن تطبيق نظام إدارة الجودة سيسهم أيضا في تحقيق الالتزام باللوائح والقوانين ومواصفات ومتطلبات الجودة، وتحسين قنوات الاتصال بين العاملين، الى جانب تحديد الأهداف والتخطيط لتنفيذها وقياس أداء العمليات الرئيسية وتحسينها، بالإضافة الى زيادة وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للعملاء، وكسب اعتراف وتقدير الجهات الخارجية من جهات مانحة ومستثمرين.

ومن جانبه قال سيد عبد العزيز، رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة وممثل الإدارة العليا للجودة أن الفترة الماضية شهدت تطبيق معايير الجودة على ثلاث إدارات مركزية وإدارتين عامتين، بنسبة 10-15%فقط من الوزارة، مشيراُ إلى أن الفترة المقبلة ستشمل التطبيق على كافة القطاعات والهيئات التابعة للوزارة.

وأوضح أن الهدف الرئيسي من هذا البرنامج هو تطوير أداء الجهاز الإداري للدولة وجعله قوة دافعة للدولة ، وذلك من خلال تطبيق البرامج والنظم الحديثة، مشيراً إلى أن الوزارة قامت باستحداث هيئة للجودة بهدف تطبيق معايير الجودة وهو ما يتماشى مع خطة الوزارة منذ عام 2020.وبدوره قال سعد شاهين استشاري الجودة بالوزارة، إن نظام الجودة أصبح على الخريطة العالمية، لافتاً إلى أن استراتيجية الوزارة 2020 تستهدف رفع كفاءة الأنظمة الإدارية وذلك من خلال التخطيط ووضع خطط عمل وتحديد الأهداف.

وأوضح أن برنامج نظام إدارة الجودة بالوزارة تم تنفيذه على 4 مراحل أساسية، شملت مرحلة الإعداد والتحضير لشرح خطة العمل وآليات التنفيذ المقترحة وبرامج تدريبية مختلفة لإكساب الموظفين المعرفة بمفاهيم ومتطلبات المواصفة الدولية (الأيزو 9001: 2015) وزيادة مستوى الوعي وبناء ثقافة الجودة بالوزارة، ثم مرحلة التشخيص التي استهدفت تحليل نظام العمل الحالي وتحديد مدى مواءمته لمتطلبات المواصفة الدولية، حيث تم حصر الفجوات ومواطن التحسين في النظام، ثم إعداد خطة تطوير لبناء وترقية النظام.

وأضاف شاهين ان المرحلة الثالثة تمثلت في التوثيق والتطبيق حيث تضمنت تدريب الموظفين في نطاق عمل المشروع على آليات التوثيق والقيام بتوثيق وتطوير العمليات والإجراءات الحالية واصدار عدة وثائق طبقاً لمتطلبات المواصفة الدولية والتي تحدد من خلالها أركان نظام ادارة الجودة بالوزارة والمسئوليات والالتزامات الخاصة بسياسة الجودة والسياق المؤسسي للوزارة ودليل الجودة.

وتمثلت المرحلة الاخيرة فى التدقيق الداخلي ومراجعة الإدارة والاستعداد للتدقيق الخارجي.

ومن المقرر أن يتم خلال المرحلة القادمة التنسيق فيما بين فريق الجودة بالوزارة والجهات التابعة للوزارة لتوجيه الدعم الفني للجهات التابعة بالتعاون مع الجهات الوطنية المختصة في مجال الجودة لتأهيلها لتطبيق نظام إدارة الجودة بها تمهيداً لحصولها على شهادة الأيزو في مجال نظم إدارة الجودة أيضاً.

وقام المهندس تامر رمزي رئيس مجلس ادارة شركة URS Certificationبتسليم سيد عبد العزيز شهادة الايزو العالمية.