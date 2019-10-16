البابا تواضروس يزور السفارة المصرية فى بروكسل

كتبت سارة علام

زار قداسة البابا تواضروس الثانى مساء أمس الثلاثاء، مقر السفارة المصرية بالعاصمة البلجيكية بروكسيل، حيث استقبله السفير المصري خالد البقلي وطاقم السفارة.

وأقيم حفل استقبال على شرف قداسته حضره عدد من الشخصيات الرسمية والدينية.

وتحدث قداسة البابا فى كلمته خلال الحفل عن حرب أكتوبر بمناسبة احتفال مصر بها هذه الأيام.

كان البابا تواضروس الثانى قد بدأ زيارة رعوية الأسبوع الماضى لأوروبا بدأها بزيارة كنائس وايبراشيات شمال فرنسا على أن يعود للجمهورية الفرنسية الأسبوع الجارى إذ ينشط فى عدة لقاءات رسمية ويزور إيبراشيات جنوب فرنسا.