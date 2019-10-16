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البابا تواضروس يدشن كاتدرائية العذراء والآباء الرسل بمدينة لوفان البلجيكية

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 07:50 م
البابا تواضروس يدشن كاتدرائية العذراء والآباء الرسل بمدينة لوفان البلجيكية قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية
سارة علام

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دشن قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية، كاتدرائية السيدة العذراء والآباء الرسل بلوفان ببلجيكا، إذ صلى قداسته بعدها القداس الإلهى بالكاتدرائية المدشنة.

ويأتى تدشين الكاتدرائية فى ثانى أيام زيارة قداسة البابا لبلجيكا، والتدشين هو فى طقس الكنيسة الأرثوذكسية، يتم بصلوات وطقوس خاصة، بالاضافة إلى قراءات من الكتاب المقدس والمزامير والرسائل والإنجيل وكذلك الطلبات والقطع الخاصة بالتدشين ، يتم رش بناء الهيكل بالماء المقدس وتمسح بالميرون المقدس أيضاً.

ويقوم قداسة البابا منذ يوم الأربعاء الماضى بجولة رعوية بإيبارشيات الكرازة المرقسية بقارة أوروبا بدأها بزيارة إيبارشية باريس وشمال فرنسا.


البابا تواضروس الثاني

زيارة البابا لبلجيكا

لوفان البلجيكية

الكنيسة

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