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الاستثمار تبحث مع نائب رئيس البنك زيادة التعاون بالبنية الأساسية والتحول الرقمى

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 11:10 ص
الاستثمار تبحث مع نائب رئيس البنك زيادة التعاون بالبنية الأساسية والتحول الرقمى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى
كتب - أحمد يعقوب

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التقت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بالدكتور فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولى للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولى فى واشنطن، بحضور الدكتور ميرزا حسن، عميد المديرين التنفيذيين بالبنك الدولى، والسفير راجىالاتربى، المدير التنفيذى لمصر فى البنك، ومارينا ويس، مديرة مكتب البنك فى مصر.

واتفق الجانبان، على زيادة التعاون المشترك بين مصر والبنك في مجال البنية الأساسية، ودعم البنك لمبادرة التحول الرقمي في أفريقيا خاصة مع تولى مصر رئاسة الاتحاد الافريقى، وتفعيل التعاون في مجالات الطاقة والتكامل الإقليمي والعمل على تحويل مصر لمركز إقليمي لتصدير الطاقة من خلال مشروعات الطاقة المتجددة مثل مشروع الطاقة الشمسية في بنبانباسوان وكذلك دعم دور مصر كمركز إقليمي للتجارة من خلال المشروعات المشتركة لتطوير قطاع النقل والنقل البحري والموانئ، وجذب وتحفيز استثمارات القطاع الخاص.

وناقش الاجتماع، رفع مستوى الشراكة بين مصر والبنك خلال السنوات المقبلة، مع التركيز على دعم قطاعى الصحة والتعليم فى مصر فىاطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، للاستثمار فى رأس المال البشرى، وناقش الجانبان، دعم البنك لمشروع مكافحة التلوث وإدارة المخلفات الصلبة بقيمة 500 مليون دولار.

وذكرت الوزيرة، أن مصر تتعاون حاليا تتعاون مع العديد من شركاء التنمية في مجال تنمية مشروعات ريادة الأعمال وخاصة دعم المرأة والشباب، موضحة حرص مصر على تدعيم دور القطاع الخاص في التنمية من خلال مشاركة القطاع الخاص في تمويل مشروعات التنموية التي تدعم جهود  التنمية.

وأكدت الوزيرة، حرص مصر على الاستفادة من خبرات البنك في مجال التحول الرقمي وخاصة في إطار التعاون مع دول الشرق الأوسط في هذا المجال من خلال الاستفادة من أفضل الخبرات الدولية، وفي ضوء تخصيص البنك الدولي 25 مليار دولار لدعم التحول الرقمي على مدار 10 سنوات بالتعاون مع القطاع الخاص.

وأكد الدكتور فريد بلحاج، أن مصر تعد دولة مهمة للغاية فيما يخص مجالات عمل البنك، ومن ثم فإن البنك الدولي حريص علي المساهمة بفاعلية في جهود تحقيق التنمية في مصر، خاصة فى مجال البنية الاساسية لاسيما في ظل إجراءات الإصلاح الاقتصادي والتشريعي التي ساهمت في  تحسين مناخ الاستثمار في  مصر.


وزارة الاستثمار والتعاون الدولى

البنك الدولى

صندوق النقد الدولى

واشنطن

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