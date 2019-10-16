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الاتحاد الأفريقى يعلن دعمه لمفاوضات السلام السودانية فى جوبا

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 03:34 م
الاتحاد الأفريقى يعلن دعمه لمفاوضات السلام السودانية فى جوبا رئيس مجلس السيادة السودانى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان
الخرطوم (أ ش أ)

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أكد جيرمايا كنقسلى ماما بولو، المبعوث المشترك لبعثة الاتحاد الأفريقى والأمم المتحدة فى دارفور "يوناميد"، أن الاتحاد الأفريقى على أتم الاستعداد لدعم المحادثات السودانية بالتشاور مع الأطراف، حول صور الدعم، والدور الذى يمكن أن يقوم به الاتحاد الافريقى لإنجاح عملية السلام فى السودان، مشددا على أن الاتحاد الافريقى سوف يستجيب لكل طلبات الدعم التى تتقدم بها الأطراف.

وجاء فى بيان "مجلس السيادة " فى السودان، أن رئيس مفوضية السلام، عضو وفد الحكومة لمفاوضات السلام مع الحركات المسلحة، الدكتور سليمان آدم الدبيلو، التقى فى جوبا، جيرمايا كنقسلى ماما بولو، حيث بحث معه عملية السلام الجارية فى جوبا، والترتيبات المتعلقة بالتفاوض بين الحكومة وفصائل الكفاح المسلحة، بالاضافة إلى دعم ومساعدة الاتحاد الافريقى للمساعدة فى المفاوضات.

وأوضح الدكتور سليمان الدبيلو - فى تصريح صحفى - أن الاتحاد الافريقى عرض دعمه للعملية السلمية الجارية فى جوبا، مشيرا إ لى أنه من المتوقع أن يكون له ممثل دائم فى جوبا لمتابعة سير المفاوضات، وإمكانية دعمها.

وأضاف أنه سيتحدث مستقبلا مع الاتحاد الأفريقى، عن شكل الدعم الذى يمكن أن يقدمة الاتحاد الأفريقى للمفاوضات.

 


الاتحاد الافريقى

السودان

جوبا

مفاوضات السلام السودانيه

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