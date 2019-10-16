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الإنتاج الحربى: حققنا إنجازات غير مسبوقة والصناعة السبيل الأول لتحقيق طفرة تنموية

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 12:35 م
الإنتاج الحربى: حققنا إنجازات غير مسبوقة والصناعة السبيل الأول لتحقيق طفرة تنموية مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"
كتب محمود راغب

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أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن مصر استطاعت تحقيق إنجازات غير مسبوقة فى مقدمتها الإصلاح الاقتصادى وتنمية البنية الأساسية وصدور تشريعات، وكلها تمثل دعوة لإقامة صناعة قوية باعتبار أن هذا المجال هو السبيل لتحقيق تنمية حقيقية.
 
 
جاء ذلك خلال جلسة "فرص الاستثمار فى مصر وكيفية تحفيزها"، ضمن فعاليات مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية" الذى تنظمه وزارة الهجرة بالتعاون مع وزارة التخطيط برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.
 
 
وقال وزير الدولة للإنتاج الحربى:"إن الصناعة ملهاش سقف" وهى السبيل الأول لتحقيق طفرة تنموية في أي دولة، وأضاف أن مصر قامت بدورها فى تحفيز المستثمرين وتهيئة مناخ الاستثمار ويبقى دور القطاع الخاص، لافتا إلى أن وزارته حريصة على إشراك القطاع الخاص فى كافة مشروعاتها.
 
 
وأشاد وزير الدولة للإنتاج الحربى، بما يفعله مؤتمر مصر تستطيع من استقبال ودعوة للمستثمرين المصريين بالخارج لتحقيق طفرة صناعية فى مصر كما حدث مع دول نمور آسيا.
 
 
وفى سياق متصل، أعرب يحيى زكى، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن سعادته بزيارة عدد من المستثمرين المصريين للمنطقة الاقتصادية، ورؤية الفرص الحقيقية للاستثمار التي تتوافر لدينا، ولفت إلى أن المنطقة الاقتصادية تبلغ مساحتها 460 كيلو متر مربع، وتضم 6 موانى و4 مناطق صناعية، مشيرًا إلى أن المنطقة شهدت تطورًا كبيرًا في البنية التحتية، بما يوفر فرص استثمار حقيقية للمستثمرين.
 
 
وأضاف زكى أن أنفاق بورسعيد التى تربط المنطقة الاقتصادية شرق القناة بغربها، تمثل نقله كبيرة وسيكون لها تأثير مباشر على المستوى التنافسي للمنطقة الاقتصادية، بجانب ما قدمه قانون الاستثمار الذي صدر عام 2017، كما نقوم الآن بإعداد استراتيجية للخمس سنوات المقبلة وفقا للعوامل المتاحة، وذلك لطرح فرص استثمارية جديدة وتنافسية.
 
 

مصر تستطيع

مصر تستطيع بالاستثمار

الانتاج الحربى

اليوم السابع بلس

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