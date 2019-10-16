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"الإفتاء المصرية" تؤسس أول أرشيف للفتاوى على مستوى العالم

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 01:55 م
"الإفتاء المصرية" تؤسس أول أرشيف للفتاوى على مستوى العالم فعاليات مؤتمر الإفتاء العالمي الخامس
كتب لؤى على

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أطلقت وحدة الدراسات الاستراتيجية التابعة لدار الإفتاء المصرية أول محرك بحثى خاص يعنى بجمع الفتاوى وأرشفتها، معتمدًا على خدمات التحول الرقمى والذكاء الاصطناعى،  بهدف الخروج بمؤشرات تفيد صناع القرار والمعنيين، وإيجاد آليات لمواجهة التحديات المقبلة.
 
جاء ذلك ضمن فعاليات مؤتمر الإفتاء العالمي الخامس الذى تنظمه الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، يومى 15 و16 أكتوبر، برعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبحضور وفود من أكثر 85 دولة على مستوى العالم.
 
مدير المؤشر العالمي للفتوى: سرعة انتشار المحتوى الرقمى يتطلب وجود منصة إفتائية.
 
وقدّم طارق أبو هشيمة، مدير المؤشر العالمى للفتوى ورئيس وحدة الدراسات الاستراتيجية بدار الإفتاء المصرية، عرضًا لأهم ما تضمنه محرك بحث الفتاوى ومنصته الإلكترونية، والنتائج والتحليلات والأرقام والإحصاءات الدقيقة التي من المنتظر أن تنتج عنه.
 
وأضاف أبو هشيمة أن تلك البوابة الرقمية تعتمد على التقنيات الحديثة في جمع الفتاوى وتتبع الجديد منها أولًا باول وعلى مدار الساعة، من كافة المصادر الرسمية وغير الرسمية، سواء كانت تقليدية أو مواقع تواصل اجتماعى؛ لاستخراج التقارير والتوصيات التى تفيد صُناع القرار وكل المتخصصين، من خلال استخدام خصائص الذكاء الاصطناعى، بما يوفر الجهد البشرى والوقت والتكلفة المستخدمة فى رصد الفتاوى وتفنيدها يدويًّا.
 
وأكد مدير المؤشر العالمي للفتوى أن أهم أسباب إنشاء هذا المحرك هو سرعة انتشار المحتوى الرقمى، الذى يتطلب في المقابل سرعة التحليل والرد على الآراء الشاذة والخطابات المنحرفة، وكذلك اتجاه أغلب المؤسسات والهيئات إلى النشر الرقمى كبديل عن الطرق المعتادة والكلاسيكية، وسهولة الوصول إلى المحتويات الرقمية وتحليلاته الدقيقة.
 
وقال أبو هشيمة إن محرك البحث يتضمن 16 شاشة رقمية تعمل وفقًا لتقنيات الذكاء الاصطناعي في جمع البيانات وتحليلها وتصنيفها، بداية من شاشة "مستجدات الفتوى" والتي  تستعرض ما يقرب من (1500) فتوى يوميًّا من مصادرها الأصلية، وإمكانية البحث خلالها بالمصدر الناقل للفتوى، أو التاريخ، أو التصنيف الموضوعي للفتاوى بشكل سهل ودقيق.
 
وتطرق رئيس وحدة الدراسات الاستراتيجية بدار الإفتاء إلى نقطة غاية في الأهمية، ألا وهي تجميع المنصة لكافة فتاوى حروب الجيل الخامس، والإصدارات والتصريحات الصادرة من قادة التنظيمات الإرهابية المختلفة، وتصنيف فتاويهم وفقًا لكل تنظيم، أو بحسب مُنظريهم وقادتهم.
 
ولفت إلى أن محرك البحث يحتوي أيضًا على قاعدة بيانات بكافة المفتين وجنسياتهم، وجهة عملهم، ومواقعهم، وحساباتهم الموثقة على مواقع التواصل الاجتماعي، وسيرة ذاتية عن كل كل منهم.
 
وأوضح أبو هشيمة أن المنصة تتيح معلومات عن المؤسسات والهيئات والمجالس الإفتائية، سواء كانت رسمية أو غير رسمية، والأمر نفسه فيما يتعلق بالقضايا الإفتائية المختلفة وأماكن  إثارتها للجدل، كما توفر المنصة إجراء إحصاءات ومؤشرات سريعة حول كل ما يتعلق بالفتاوى بالنسب والأرقام المبنية على معادلات صحيحة.
 
جمع فتاوى من  500 موقع إلكتروني و1500 حساب عبر  السوشيال ميديا ، وأشار أبو هشيمة إلى أن محرك البحث يضم ما يقرب من 500 دار إفتاء رسمية ومواقع المجالس والمؤسسات المعنية بالفتوى، والمواقع الإسلامية المتخصصة، والصفحات الدينية في الصحف والمواقع الإخبارية، كما  يضم ما يقرب من 1500 حساب موثق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مثل: "تويتر" و"فيسبوك".
 
 ولفت إلى أن كل تلك المصادر والشخصيات تتنوع من حيث نطاقاتها ودوائرها الجغرافية، بين مصادر  وشخصيات عربية وأجنبية، ولغات مختلفة. وأخيرًا أوضح مدير المؤشر العالمي للفتوى أن المنصة  تجمع كافة الفتاوى المتعلقة بمجال أو موضوع واحد في شاشة واحدة، الأمر الذي يستغرق وقتًا ومجهودًا أقل، وذلك كتجميع الفتاوى الخاصة بالعبادات مثلًا أو المعاملات أو فتاوى المجتمع والأسرة، ...إلخ، بغض النظر عن جنسية الفتوى.

مؤشر الفتاوى

دار الافتاء

مؤتمر الافتاء

السوشيال ميديا

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