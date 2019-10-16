الإعلامية ريا أبى راشد تعليقًا على حرائق لبنان: الجمال فى بلدى يتحول لرماد

كتبت مريم بدر الدين

أعربت الإعلامية ريا أبي راشد، عن حزنها الشديد بسبب الحرائق التي اندلعت في وطنها لبنان، مؤكدة أن اليوم من أحزن الأيام التى مرت عليها.

وكتبت ريا عبر حسابها بموقع"أنستجرام": "حزن تام اليوم ، الأجمل في بلدي يتحول إلى رماد".



رايا أبى راشد

واجتاحت سلسلة من الحرائق الواسعة، أمس الاثنين، عددا من المناطق اللبنانية، لا سيما فى نطاق محافظة جبل لبنان، حيث أتت الحرائق على مساحات كبيرة من الغابات والمزروعات والأشجار كما حاصرت العديد من المنازل وتسببت فى قيام العديد من المواطنين بإخلاء منازلهم فى بعض المناطق.