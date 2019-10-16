الأوقاف تكرم الفائزين فى المسابقات الثقافية بحضور رموز الفتوى عالميا

كتب إسماعيل رفعت

تكرم وزارة الأوقاف، ظهر غد الخميس، الفائزين فى مسابقة الأوقاف الكبرى والفائزين فى مسابقة مجلة منبر الإسلام، والفائزين فى مسابقة مجلة الفردوس والمكرمين من الحاصلين على دورة تحقيق التراث، بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

قالت وزارة الأوقاف، يأتى ذلك فى إطار دور جمهورية مصر العربية الريادى فى نشر صحيح الإسلام وتصحيح المفاهيم الخاطئة التى صدرتها الجماعات المتطرفة عن ديننا الحنيف، وفى إطار دور وزارة الأوقاف المصرية فى بيان صحيح الإسلام ومواجهة الفكر المتطرف.

وتطلق حملتها العالمية غدًا الخميس، فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، تحت عنوان "هذا هو الإسلام" للتعريف بصحيح الإسلام ( بعشرين لغة ) طوال شهر ربيع الأول بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف، من خلال المساجد والمدارس العلمية والندوات والمحاضرات، والقوافل الدعوية، والأئمة الموفدين إلى مختلف دول العالم، وشركائنا فى الحملة من مختلف دول العالم، قصد بيان الوجه الحقيقى السمح لديننا الحنيف: دين الرحمة والتسامح والسلام.