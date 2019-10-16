الأوقاف تشكل لجنة عليا للمشاركة فى الخطة الدعوية المستقبلية للوزارة

كتب إسماعيل رفعت

أصدرت وزارة الاوقاف، القرار الوزارى رقم (196) لسنة 2019 بتشكيل لجنة علمية ثقافية للمشاركة في الخطة الدعوية المستقبلية للوزارة.

وقالت وزارة الأوقاف إن القرار جاء إيمانا بالتنوع العلمى والفكرى والثقافى، وحرصًا على أن يواكب الخطاب الديني الاحتياجات الفعلية والقضايا الفكرية والمجتمعية الملحة للمجتمع من خلال إدارة حوار مجتمعى جاد يشارك فيه علماء الدين والمثقفون وعلماء النفس وعلماء الاجتماع والإعلاميون والكتاب وغيرهم.

وتضم اللجنة فى عضويتها الدكتور شوقى علام – مفتى جمهورية مصر العربية والدكتور أسامة العبد – رئيس جامعة الأزهر الأسبق ورئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، والدكتور عبد الله مبروك النجار – عميد كلية الدراسات العليا الأسبق ، عضو مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور بكر زكى عوض – عميد كلية أصول الدين السابق.

وتضم اللجنة الدكتور أحمد حسين محمد – عميد كلية الدعوة والدكتور محمد سالم أبو عاصى- عميد كلية الدراسات العليا الأسبق والدكتور هشام عزمي – أمين المجلس الأعلى للثقافة.

كما تضم الدكتور سامى عبد العزيز الشريف – عميد كلية الإعلام الأسبق والدكتور أحمد عبد الله زايد حجاب – أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة القاهرة و الدكتور نبيل محمد توفيق السمالوطى – أستاذ علم الاجتماع – عميد كلية الدراسات الإنسانية الأسبق والدكتورة سوسن فايد – أستاذ علم النفس الاجتماعي بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية.

وضمت اللجنة الشيخ جابر طايع يوسف – رئيس القطاع الديني والدكتور السيد حسين عبد الباري – رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة والدكتور نوح عبد الحليم العيسوي – رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم والدكتور أيمن عبده على أبو عمر – مدير عام الإرشاد الديني – أمينا لسر اللجنة على أن تنتهي اللجنة من استكمال وضع الخطة خلال شهرين على الأكثر من تاريخه.