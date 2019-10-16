سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 02:31 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية تقارير مصرية

الأوقاف تشكل لجنة عليا للمشاركة فى الخطة الدعوية المستقبلية للوزارة

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 01:19 م
الأوقاف تشكل لجنة عليا للمشاركة فى الخطة الدعوية المستقبلية للوزارة وزارة الأوقاف
كتب إسماعيل رفعت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدرت وزارة الاوقاف، القرار الوزارى رقم (196) لسنة 2019 بتشكيل لجنة علمية ثقافية للمشاركة في الخطة الدعوية المستقبلية للوزارة.
 
وقالت وزارة الأوقاف إن القرار جاء إيمانا بالتنوع العلمى والفكرى والثقافى، وحرصًا على أن يواكب الخطاب الديني الاحتياجات الفعلية والقضايا الفكرية والمجتمعية الملحة للمجتمع من خلال إدارة حوار مجتمعى جاد يشارك فيه علماء الدين والمثقفون وعلماء النفس وعلماء الاجتماع والإعلاميون والكتاب وغيرهم.
 
وتضم اللجنة فى عضويتها الدكتور شوقى علام – مفتى جمهورية مصر العربية والدكتور أسامة العبد – رئيس جامعة الأزهر الأسبق ورئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، والدكتور عبد الله مبروك النجار – عميد كلية الدراسات العليا الأسبق ، عضو مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور بكر زكى عوض – عميد كلية أصول الدين السابق.
 
وتضم اللجنة الدكتور أحمد حسين محمد – عميد كلية الدعوة والدكتور محمد سالم أبو عاصى- عميد كلية الدراسات العليا الأسبق والدكتور هشام عزمي – أمين المجلس الأعلى للثقافة.
 
كما تضم الدكتور سامى عبد العزيز الشريف – عميد كلية الإعلام الأسبق والدكتور أحمد عبد الله زايد حجاب – أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة القاهرة و الدكتور نبيل محمد توفيق السمالوطى – أستاذ علم الاجتماع – عميد كلية الدراسات الإنسانية الأسبق والدكتورة سوسن فايد – أستاذ علم النفس الاجتماعي بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية.
 
وضمت اللجنة الشيخ جابر طايع يوسف – رئيس القطاع الديني والدكتور السيد حسين عبد الباري – رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة والدكتور نوح عبد الحليم العيسوي – رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم والدكتور أيمن عبده على أبو عمر – مدير عام الإرشاد الديني – أمينا لسر اللجنة على أن تنتهي اللجنة من استكمال وضع الخطة خلال شهرين على الأكثر من تاريخه.
 
 

وزارة الاوقاف

اللجنة الدينية

الخطة الدعوية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"الأعلى للثقافة" ينظم ندوة لمناقشة كتاب "الحوار الثقافى بين الشرق والغرب لـ وزير الأوقاف

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 08:30 ص

فيديو.. وزير الأوقاف: علينا التخلص من نظريات فقه الجماعات المتطرفة وأيدولوجياتها

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 12:33 م

وزير الأوقاف يلقى كلمة رئيس الوزارء بملتقى سانت كاترين للتسامح الدينى

السبت، 12 أكتوبر 2019 11:01 ص

وزير الأوقاف: جيشنا جيش لم يكن يوما باغيا أو طامعا فى أرض أحد

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 01:30 م

وزير الأوقاف السودانى يحذر من تحول دور العبادة لمنصة للتكفير

الخميس، 10 أكتوبر 2019 01:06 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الادعاء الأمريكى يوجه لائحة اتهامات لـ"بنك خلق" التركى

الادعاء الأمريكى يوجه لائحة اتهامات لـ"بنك خلق" التركى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 16-10-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 16-10-2019

ناصر الخليفى يلتزم الصمت على 27 سؤالا حول وقائع الفساد والرشوة

ناصر الخليفى يلتزم الصمت على 27 سؤالا حول وقائع الفساد والرشوة

اﻟﻘوات اﻟﺑﺣرﯾﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ واﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺗﻧﻔذان ﺗدرﯾبا ﺑﺣريا ﻋﺎﺑرا ﺑﺎﻟﺑﺣر اﻟﻣﺗوﺳط

اﻟﻘوات اﻟﺑﺣرﯾﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ واﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺗﻧﻔذان ﺗدرﯾبا ﺑﺣريا ﻋﺎﺑرا ﺑﺎﻟﺑﺣر اﻟﻣﺗوﺳط

الإنتاج الحربى: حققنا إنجازات غير مسبوقة والصناعة السبيل الأول لتحقيق طفرة تنموية

الإنتاج الحربى: حققنا إنجازات غير مسبوقة والصناعة السبيل الأول لتحقيق طفرة تنموية

شاهد.. تعطل قطار ملاهى بركابه فى الصين.. وطريقة مثيرة للنجاة

شاهد.. تعطل قطار ملاهى بركابه فى الصين.. وطريقة مثيرة للنجاة

الجيش السورى يسيطر على قواعد عسكرية أخلتها قوات أمريكية شمال شرقى البلاد

الجيش السورى يسيطر على قواعد عسكرية أخلتها قوات أمريكية شمال شرقى البلاد

شاهد فى دقيقة.. تقييم أداء الحكام بالأرقام بعد 3 أسابيع من الدورى

شاهد فى دقيقة.. تقييم أداء الحكام بالأرقام بعد 3 أسابيع من الدورى

كاظم الساهر ردا على شائعة وفاته: متمرد أيضا أنا وحبيبتى متمردة

كاظم الساهر ردا على شائعة وفاته: متمرد أيضا أنا وحبيبتى متمردة

ارتفاع أعداد التوابيت المكتشفة بخبيئة العساسيف الأثرية بالأقصر لـ29 تابوتا

ارتفاع أعداد التوابيت المكتشفة بخبيئة العساسيف الأثرية بالأقصر لـ29 تابوتا

توظيف التكنولوجيا فى تيسير سبل الرعاية الصحية وترشيد الإنفاق

توظيف التكنولوجيا فى تيسير سبل الرعاية الصحية وترشيد الإنفاق

ما هو الالتهاب السحائي .. كل ما تريد معرفته عن أعراض وطرق انتقال العدوى

ما هو الالتهاب السحائي .. كل ما تريد معرفته عن أعراض وطرق انتقال العدوى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة