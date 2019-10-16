الأنبا باخوم يجتمع مع المجلس المحلي لجنود مريم

اجتمع الأنبا باخوم النائب البطريركى لشؤون الإيبارشية البطريركية بالمجلس المحلى لجنود مريم ( مجلس أم الفادى )، وذلك بكنيسة السيدة العذراء مريم للأقباط الكاثوليك بقبة الهواء بشبرا أمس الثلاثاء.

حضر كل من الأب يوسف أسعد راعى كنيسة العذراء مريم بقبة الهواء والمرشد الروحى للمجلس المحلى والذى بدوره رحب بنيافة الأنبا باخوم، ومن جانبه أعرب الأنبا باخوم عن سعادته بتواجده وسط المجلس اليوم، كما حضر أيضًا الأب جورج جميل راعى كنيسة عذراء السجود بشارع أحمد حلمى والمرشد الروحى لفرقة جنود مريم أم النور بالسجود، والأب ميشيل عبدالله الراعى المساعد بكنيسة السيدة العذراء مريم بإمبابة للأقباط الكاثوليك والمرشد الروحى لكافة فرق جنود مريم بإمبابة، والأخت كريمة تامر المرشد الروحى لفرقة جنود مريم ملكة القلوب بكنيسة العذراء مريم بقبة الهواء، بالإضافة إلى ضباط كافة فرق المجلس.

بدأ الاجتماع بتلاوة صلاة الافتتاح وصلاة أسرار المسبحة الوردية ( أسرار الحزن )، ثم تم عرض نبذة عرضها الاخ عماد الياس رئيس المجلس تضمنت نشأة المجلس المحلى أم الفادي، وأسماء الفرق المريمية بالمجلس، وأنشطة المجلس، بالإضافة إلى المشكلات والمعوقات التى تواجه المجلس.

وعقب كلمة الإرشاد دار نقاش مع المطران والحاضرين حول كلمة الإرشاد، واختتم الاجتماع بتلاوة صلاة الختام، وأهدى المجلس هدية تذكارية للأنبا باخوم تحوى على شعار سيامته الأسقفية ( الرب يدبر )، ومن جانبه أهدى الأنبا باخوم الحاضرين التذكار الخاص بسيامته الأسقفية.

وعقب الاجتماع التقط الاسقف بعض الصور التذكارية مع الحاضرين، ومن المقرر أن ينعقد الاجتماع القادم يوم الخميس الموافق التاسع عشر من شهر نوفمبر المقبل.