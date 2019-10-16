سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 05:17 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عالمية

الأمير وليام وزوجته كيت يشهدان تأثر قمة جليدية بباكستان بتغير المناخ

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 04:21 م
الأمير وليام وزوجته كيت يشهدان تأثر قمة جليدية بباكستان بتغير المناخ الأمير ويليام و زوجته كيت بجبال هندو كوش بباكستان
(رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
زار الأمير البريطانى وليام وزوجته كيت، اليوم الأربعاء، قمة جليدية آخذة فى الذوبان بسلسلة جبال هندو كوش، لا تبعد كثيرا عن حدود باكستان مع أفغانستان، وشهدا بنفسيهما تأثير تغير المناخ الذى يسعيان لتسليط الضوء عليه من خلال زيارتهما.
 
الأمير ويليام بالجبال
الأمير ويليام بالجبال
ووصلا على متن طائرة هليكوبتر إلى الطرف الشمالى من قمة تشياتيبو الجليدية، حيث أوضح خبير فى تغير المناخ كيف أن ثلوجها تنحسر.
 
وتشياتيبو واحدة من سبعة آلاف قمة جليدية، من إجمالى 7200 قمة جليدية فى باكستان، يقول مسئولو الأرصاد الجوية إن هناك مؤشرات على ذوبان ثلوجها استنادا إلى بيانات جُمعت على مدى السنوات الخمسين الماضية.
 
الأمير ويليام و زوجته كيت بجبال هندو كوش بباكستان
الأمير ويليام و زوجته كيت بجبال هندو كوش بباكستان
وتوقف دوق ودوقة كمبردج فى وقت سابق بمطار فى تشيترال، حيث حصلا على قبعة جبال تقليدية مزينة بالريش مثل قبعة حصلت عليها والدة وليام الأميرة ديانا خلال زيارتها للمنطقة فى عام 1991، كما مُنحا ألبوما لصور التقطت لها أثناء الزيارة.
 
وأكد وليام على أهمية زيارة القمة الجليدية والتحدى الذى يمثله تغير المناخ، وهو من المواضيع الرئيسية التى يركزان عليها فى رحلتهما التى تستمر خمسة أيام، فى كلمة ألقاها مساء أمس فى حفل استقبال استضافته المفوضية العليا البريطانية عند نصب تذكارى فى العاصمة إسلام اباد.
 
الأمير ويليام و كيت
الأمير ويليام و كيت
وتعد القمم الجليدية فى شمال باكستان وتلك الموجودة فى منطقتى جبال هندو كوش والهيمالايا مخزونات مهمة للمياه بالنسبة لنحو 250 مليون شخص ويعتمد 1.6 مليار آخرين على أنهار تنبع من هذه الجبال، مما يجعل العديد من التجمعات السكنية عرضة للخطر مع ارتفاع درجات الحرارة فى العالم.
 
وقال وليام فى كلمته "قد يؤدى هذا إلى فقدان ما يزيد على ثلث هذه القمم الجليدية شديدة الأهمية خلال أقل من قرن، مع تبعات هائلة لا تقتصر فقط على توافر المياه بل أيضا على الزراعة وتوليد الطاقة الكهرومائية".
 
وشهد وليام وكيت لاحقا الضرر الذى لحق بقرية فى تشيترال اجتاحتها الفيضانات بسبب ذوبان القمم الجليدية، كما تابعا تدريبات على الاستجابة الطارئة بالقرية.
 

باكستان

الامير وليام

بريطانيا

جبال هندو كوش

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
هل تعمد نجل ميسى توجيه رسالة إلى رونالدو بعد حصول والده على الحذاء الذهبى؟

هل تعمد نجل ميسى توجيه رسالة إلى رونالدو بعد حصول والده على الحذاء الذهبى؟

أفضل 10 وجهات سياحية نموا فى العالم.. مصر فى المرتبة الرابعة

أفضل 10 وجهات سياحية نموا فى العالم.. مصر فى المرتبة الرابعة

المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية يرتفع بنسبة 1.1% بختام تعاملات الأربعاء

المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية يرتفع بنسبة 1.1% بختام تعاملات الأربعاء

ناصر الخليفى.. رياضى بدرجة فاسد.. أسئلة القضاء الفرنسى تجبره على الصمت.. مالك باريس سان جيرمان يكرر "استخدم حقى فى الصمت" أكثر من 27 مرة على خلفية وقائع فساد عن بطولة ألعاب القوى.. ووقائع الرشاوى عرض مستمر

ناصر الخليفى.. رياضى بدرجة فاسد.. أسئلة القضاء الفرنسى تجبره على الصمت.. مالك باريس سان جيرمان يكرر "استخدم حقى فى الصمت" أكثر من 27 مرة على خلفية وقائع فساد عن بطولة ألعاب القوى.. ووقائع الرشاوى عرض مستمر

النيابة تكشف سبب انفجار سيارة ومصرع ثلاث طلاب بالتجمع

النيابة تكشف سبب انفجار سيارة ومصرع ثلاث طلاب بالتجمع

فيديو.. مليون جنيه قرض من جهاز المشروعات الصغيرة يحول حياة شاب دمياطى

فيديو.. مليون جنيه قرض من جهاز المشروعات الصغيرة يحول حياة شاب دمياطى

الادعاء الأمريكى يوجه لائحة اتهامات لـ"بنك خلق" التركى

الادعاء الأمريكى يوجه لائحة اتهامات لـ"بنك خلق" التركى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 16-10-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 16-10-2019

ناصر الخليفى يلتزم الصمت على 27 سؤالا حول وقائع الفساد والرشوة

ناصر الخليفى يلتزم الصمت على 27 سؤالا حول وقائع الفساد والرشوة

اﻟﻘوات اﻟﺑﺣرﯾﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ واﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺗﻧﻔذان ﺗدرﯾبا ﺑﺣريا ﻋﺎﺑرا ﺑﺎﻟﺑﺣر اﻟﻣﺗوﺳط

اﻟﻘوات اﻟﺑﺣرﯾﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ واﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺗﻧﻔذان ﺗدرﯾبا ﺑﺣريا ﻋﺎﺑرا ﺑﺎﻟﺑﺣر اﻟﻣﺗوﺳط

الإنتاج الحربى: حققنا إنجازات غير مسبوقة والصناعة السبيل الأول لتحقيق طفرة تنموية

الإنتاج الحربى: حققنا إنجازات غير مسبوقة والصناعة السبيل الأول لتحقيق طفرة تنموية

شاهد.. تعطل قطار ملاهى بركابه فى الصين.. وطريقة مثيرة للنجاة

شاهد.. تعطل قطار ملاهى بركابه فى الصين.. وطريقة مثيرة للنجاة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة