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الأمن الفيدرالى الروسى: داعش يعتزم تشكيل فرق بعدد من المناطق المختلفة

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 01:38 م
الأمن الفيدرالى الروسى: داعش يعتزم تشكيل فرق بعدد من المناطق المختلفة ألكسندر بورتنيكوف
موسكو (أ ش أ)

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حذر مدير جهاز الأمن الفيدرالى الروسى ألكسندر بورتنيكوف، اليوم الأربعاء، من أن تنظيم داعش الإرهابى يواصل إدارة فروعه فى الخارج، ويعتزم تشكيل فرق فى عدد من المناطق المختلفة.

وقال بورتنيكوف - فى كلمة خلال اجتماع دولى لرؤساء الهيئات الأمنية والأجهزة المختصة بمدينة سوتشى وفقا لوكالة أنباء (تاس) الروسية - "لقد تم دحر القوات الإرهابية الكبرى فى سوريا والعراق وتدمير خططها الخاصة بإقامة الخلافة، ومع ذلك، تواصل الجماعات النشطة هناك السيطرة على فروعها الدولية وتنشر الإرهابيين ذوى الخبرة القتالية فى دول أخرى بهدف إنشاء خلايا نائمة وبناء شبكات إجرامية جديدة هناك".

وذكر مدير جهاز الأمن الفيدرالى الروسى بأن المنظمات الإرهابية تعلق آمالا على إنشاء فروع إقليمية فى الشرق الأوسط وأفريقيا وأفغانستان وجنوب شرق آسيا، لافتا إلى أن هناك عملية جارية على إضفاء اللامركزية على نشاط داعش .

وشدد بورتنيكوف على أن هناك تهديدًا خطيرًا آخر وهو ما يسمى بـ"الجهاد المستقل"، عندما يشن إرهابيون هجمات منفردة أو أن تقوم مجموعات صغيرة بهجمات إرهابية بأنفسهم.

واختتم بقوله: "تم إدراج أكثر من 34 ألفا و500 شخص ضالعين فى الإرهاب فى قاعدة بيانات دولية لمواجهة الإرهاب تم إنشاؤها بمبادرة من جهاز الأمن الفيدرالى الروسى، حارب ثلثهم فى بؤر ساخنة".

 

 


روسيا

داعش

الامن الفيدرالى الروسى

الشرق الاوسط

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