الأمن الروسى يحبط 39 عملية إرهابية خلال العالم الجارى

موسكو(أ ش أ)

أعلن مدير هيئة الأمن الفيدرالية الروسية، ألكسندر بورتنيكوف، اليوم الأربعاء، أنه تم احباط 39 محاولة لتنفيذ عمليات إرهابية فى روسيا خلال العام الجارى.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن بورتنيكوف فى كلمة ألقاها خلال اجتماع دولى لرؤساء الهيئات الأمنية والأجهزة المختصة انطلق فى مدينة سوتشى جنوبى روسيا اليوم قوله : إنه تم أيضا تحييد 32 مسلحا، واعتقال 679 آخرين، فيما تم إقناع 22 شخصا بالتخلى عن الانخراط فى النشاط الإرهابي".

وأشار بورتنيكوف إلى تفكيك 49 خلية إرهابية كانت تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية فى مختلف مناطق روسيا .