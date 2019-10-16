"الأعلى للأمومة والطفولة" الإماراتى ينظم ورش تدريبية ضد التنمر لأطفال مخيم لاجئين بالأردن

إيمان حنا

قام وفد من المجلس الاعلى للامومة والطفولة برئاسة الريم بنت عبدالله الفلاسي الأمينة العامة للمجلس بزيارة لمخيم الإمارات للاجئين في الأردن نفذ خلالها عدداً من الورش التدريبية لاطفال المخيم حول برنامج الوقاية من التنمر.

وقالت الريم عبدالله الفلاسي إن هذه الزيارة التى وجهت بها الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية استهدفت للإطلاع على أوضاع اللاجئين بالمخيم الإماراتي وتوزيع الألعاب وأدوات القرطاسية التى جمعها المجلس من تبرعات الأطفال بدولة الإمارات خلال الحملة التى ينظمها المجلس الأعلى للأمومة والطفولة.



الوقاية من التنمر واعضاء المجلس الاستشاري للاطفال يديرون ورشة الوقاية من التنمر في مخيم مريجب الفهود

وأضافت أن مجموعة من أعضاء المجلس الاستشاري للاطفال شاركوا في هذه الزيارة من خلال الانشطة التشاركية مع أطفال المخيم بهدف إطلاعهم على البرنامج الناجح الذي ينفذه المجلس في اطار مهامه وأهدافه الاستراتيجية وهو برنامج الوقاية من التنمر للاستفادة منها، وأشارت الى ان سمو ام الامارات تركز جل اهتمامها على تنفيذ هذا البرنامج الهام والناجح في دولة الامارات والذي سخرت له جائزة سنوية للفائزين فيه اطلق عليها / جائزة الشيخة فاطمة للوقاية من التنمر/ والتي يتم توزيعها في احتفال كبير يقام بالتزامن مع يوم الطفل الاماراتي في 15 من شهر مارس في كل عام .

وذكرت الريم الفلاسي ان المجلس قدم نموذجا لهذا البرنامج من خلال تنفيذ خمس ورش عمل اثنتان منهما موجهة للاطفال في اليوم الأول للزيارة وثلاث ورش أخرى في اليوم التالي خاصة بالمشرفين والكادر التدريسي والإداري في المدرسة وأخرى لأولياء الأمور في بالمخيم، وقد لقيت الورش تفاعلاً إيجابيا لافتاً من قبل المشاركين جميعاً. والجدير بالذكر ان جميع هذه الورش نفذها اعضاء المجلس الاستشاري للاطفال بدولة الامارات بمشاركة أطفال من المخيم الإماراتي .



أعضاء المجلس الاسشاري للاطفال يوزعون الهدايا وكتيب الوقاية من التنمر على اطفال المخيم ـ مريجب

وقد أدار ورش اليوم الأول أعضاء المجلس الاستشاري للأطفال بمشاركة عدد من الأطفال ذكوراً وإناثاً على هيئة مجموعات من أطفال مدرسة المخيم تتراوح اعمارهم بين 12 و15 سنة بالإضافة إلى عدد من المشرفين عليهم، حيث وصل عدد المتدربين في اليوم الأول إلى 150 طفلاً وطفلة، بهدف إطلاعهم على كيفية مكافحة هذه الظاهرة والاستفادة من التجارب التي عرضت في مجموعة من مدارس الأمارات الامارات وحققت نجاحاً كبيراً وأدت إلى تراجع نسبة التنمر في تلك المدارس إلى أكثر من الثلثين .وجاء تدريبهم على هذا البرنامج وتمكينهم منه ليقوموا بدورهم لتمرير المعرفة والتجربة وإفادة باقي الاطفال الموجودين في المخيم الذين لم يتمكنوا من الحضور أو المشاركة.



الوقاية من التنمرـ ورشة أولياء الأمور في مخيم الامارات للاجئين في الاردن تنظيم المجلس الأعلى للامومة والطفولة

وفي اليوم الثاني للزيارة تم تنظيم مجموعة من الورش، فكانت الأولى: بعنوان طبيعة التنمر بمشاركة المعلمين والمعلمات والفنيين العاملين في المدرسة ومرشدين واخصائيين وممرضين. ودارت هذه الورشة حول تعريف التنمر وانواعه وكذ لك التعرف على العلامات التي تدل على تعرض الطفل للتنمر واثار وعواقب التنمر على الاطفال وسلوكياتهم المدرسية، وتعريف المتنمرين والضحايا والمتفرجين والاسباب التي تدفع الطلبة الى المشاركة في التنمر وفهم سلوك المتفرجين حول هذه الظاهرة .

أما الورشة الثانية كانت: بعنوان التنمر وآثاره وطرق التصدي له وكان المستهدفون منها اولياء الامور الآباء والأمهات.

وقد وصل عدد المتدربين لورش اليوم الثاني مالا يقل عن 90 متدرباً لاقت هذه الورش خلالها تفاعلاً كبيراً من جانب المعلمين والمشرفين والمشاركين فيها والحاضرين حيث اطلعوا على أساليب جديدة يمكن اتباعها للقضاء على حالات التنمر المدرسية قادرين على نقل المعرفة وتعزيز مهاراتهم التي اكتسبوها اثناء التدريب بحيث يتمكنون من تطبيقها عند الحاجة إليها.

ويعد برنامج الوقاية من التنمر الذي نفذه المجلس الاعلى للامومة والطفولة هو الاول من نوعه في العالم العربي وقد تم اختياره بما يناسب دولة الامارات من بين 13 برنامجا حول الموضوع، الذي طبق بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ودائرة التعليم والمعرفة في 64 مدرسة حكومية وخاصة للذكور والاناث على مستوى الدولة وشارك فيه المدراء والممرضون والاخصائيون الاجتماعيون والمشرفون ولاقى البرنامج النجاح الكامل والتجاوب من الطلبة، وقد تبنت وزارة التربية والتعليم هذا البرنامج بعد ان حقق نجاحا باهرا.

وياتي هذا البرنامج الناجح في اطار تحقيق اهداف الاستراتيجية العالمية للتنمية المستدامة 2030، وهي مجموعة من الأهداف التي وضعتها الأمم المتحدة والتي تعرف باسم الأجندة العالمية 2030، وهي رؤية ودعوة عالمية للعمل من أجل القضاء على الفقر وحماية كوكب الأرض وضمان تمتع جميع الشعوب بالسلام والازدهار بحلول عام 2030.